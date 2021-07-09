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Интимные прикосновения и постельные фото: Асмус выздоравливает в компании нового любовника

Интимные прикосновения и постельные фото: Асмус выздоравливает в компании нового любовника

Кристина Асмус заинтриговала поклонников чувственным фото.
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Не так давно звезда сериала "Интерны" сделала шокирующее признание. Оказалось, что у Кристины Асмус есть любовник. Более того, новые отношения знаменитость начала еще до того, как ее брак с юмористом Гариком Харламовым был расторгнут. По словам Кристины, этот роман длится уже несколько лет.

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Кристина Игоревна Асмус актриса

Поклонники мечтают раскрыть личность таинственного избранника Асмус. Сама звезда "Интернов" имя любимого назвать не готова.

На днях Кристина Асмус порвала связки на ноге. Теперь знаменитость на больничном дома – в четырехэтажном особняке, который достался ей после развода с Харламовым. Судя по всему, рядом с травмированной Асмус находится ее возлюбленный. Выздоравливающей актрисе, которая передвигается с помощью костылей, нужна помощь.

В "Сторис" личного "Инстаграм" знаменитость опубликовала постельное фото. На снимке мужская и женская рука интимно соприкасаются на фоне белоснежной простыни. "Идеальное утро", - подписала кадр Кристина.

В одном из интервью Кристина Асмус призналась, что завидует многодетным мамам. Артистка хотела бы иметь большую семью. Сегодня звезда "Интернов" сконцентрирована на воспитании единственного ребенка – дочери Анастасии. Наследнице Харламова и Асмус уже семь лет.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 16:02 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

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