Снимала стресс: встреча Арзамасовой с тренером один на один попала на видео

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова совсем скоро станет мамой. Внушительный срок беременности не мешает актрисе вести активный образ жизни.
Сейчас Лиза Арзамасова и ее супруг, фигурист Илья Авербух в Сочи. Спортсмен готовится к премьере собственного ледового шоу. Детище Авербуха носит название "Анна Каренина".
Пока Илья активно трудится над постановкой, Лиза посвящает время себе. В личном "Инстаграм" Арзамасова показала видео из спортивного зала. Знаменитость занималась один на один с тренером. В кадре "папина дочка" сидит на коврике для йоги в шортах и футболке. В публикации артистка сообщила, что гимнастика помогает ей избавиться от волнения и стресса. Как оказалось, Елизавета очень переживает за избранника и его ледовый проект.
Как писали "Дни.ру", Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали мужем и женой в конце 2020 года. По слухам, актриса и фигурист много лет скрывали роман. Наследник пары должен родиться в августе.
Недавно Лиза переболела ковидом. О проблемах знаменитости со здоровьем стало известно постфактум. К счастью, инфекцию Арзамасова перенесла в легкой форме.
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