"Не сесть на шею": дочь не будет содержать Мельникову из "Улиц разбитых фонарей" в старости

Анастасия Мельникова привыкла много работать. В нулевых артистка трудилась не покладая рук, чтобы обеспечить дочь Марию. Знаменитость одна растила ребенка. Сегодня Мельникова преследует другую цель – она пытается обеспечить себе достойную старость.
Анастасия боится, что дочери придется содержать ее в будущем. Артистка сделает все, чтобы не допустить такого развития событий. "У меня цель – не сесть на шею дочки", – рассуждает Мельникова.
Дочери звезды 18 лет. Мария пошла по маминым стопам. Девушка, будучи студенткой театрального вуза, уже делает первые шаги в кино. Мельникова в дела ребенка старается не вмешиваться. Артистка считает, что молодежь должна учиться принимать самостоятельные решения. По словам Анастасии, Марию уже приглашают на съемки, однако профессионального мастерства ей пока не достает. "Режиссеры ее обещали подождать", – отметила актриса.
Анастасия Мельникова уверена в будущем успехе отпрыска. Знаменитость гордится наследницей. Мария, считает Анастасия, самая скромная на курсе и большая трудяга.
Звезда "Улиц разбитых фонарей" мечтает выдать наследницу замуж. Мария, в свою очередь, о браке не думает. Девушка еще не нашла вторую половинку. "Подождем!" – говорит на это Мельникова.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины