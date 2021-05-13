Расползлась: располневшую Мельникову из "Улиц разбитых фонарей" не узнали после болезни

Знаменитость участвовала в праздничном концерте в петербуржском Ледовом Дворце. Анастасия Мельникова появилась на мероприятии в отличном расположении духа. Звезда "Улиц разбитых фонарей" сражала наповал энергичностью.
Между тем присутствующие на концерте обратили внимание на внешний вид знаменитости. Анастасия заметно прибавила в весе, расплылась. Поклонники предположили, что Мельникова поправилась из-за недуга, который недавно перенесла.
Зимой актриса и ее дочь Мария болели коронавирусной инфекцией. Анастасия Мельникова и ее наследница лечились дома. Звезда сериалов о доблестной милиции, которая также является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, долго была на больничном.
Несколько месяцев назад, в начале февраля, Мельникова снималась в проекте "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Актриса открыла телеведущей Лере Кудрявцевой подробности личной жизни. Например, знаменитость рассказала, что уже написала завещание. Артистка владеет просторной квартирой в центре Санкт-Петербурга. Жилплощадь Анастасия оставит единственному чаду – дочери Марии, которая родилась в 2002 году.
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