Подруга рассказала о состоянии звезды сериала "Татьянин день" после появления информации о раке кишечника

На днях в соцсети звезды сериала "Татьянин день" Артема Артемьева появился тревожный пост. Знаменитость обращалась к публике с просьбой о материальной помощи. Актер сообщил, что пять лет борется с раком кишечника и нуждается в средствах на лечение.
Журналисты связались с экс-продюсером и близкой подругой Артема Артемьева, Виталией Солнечной, чтобы подробнее узнать о положении дел. Приятельница актера успокоила обеспокоенных репортеров. По словам Солнечной, у 47-летнего Артемьева все хорошо – он здоров и не страдает онкологией. Несколько лет назад Артем перестал выходить в свет и давать интервью, сосредоточившись на работе, которая не связана с кино. Не так давно у звезды сериала "Татьянин день" родился ребенок.
Как выяснилось, страница Артемьева попала в лапы мошенников. От лица актера злоумышленники начали сбор денег. Артем и его близкие пытались удалить профиль, но ничего не вышло.
Виталия Солнечная просит публику не перечислять деньги на счета, указанные в "Фейсбук" звезды "Татьяниного дня". Подруга уверила, что Артем, попади он в беду, никогда не стал бы просить средства у поклонников. У Артемьева много друзей готовых выручить его в любой момент.
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