Елена Валюшкина переживает сильный стресс из-за 17-летней красавицы-дочери

У актрисы Елены Валюшкиной двое детей – 24-летний Василий и 17-летняя Мария. Артистка родила наследников в браке с коллегой по цеху Александром Яцко. В 2014 году Елена развелась с супругом после 20 лет совместной жизни.
В ближайшее время дочь Валюшкиной будет сдавать ЕГЭ. Мария мечтает стать дизайнером. Девушка будет поступать в Высшую школу экономики на соответствующий факультет.
Общаясь с подписчиками в "Инстаграм", Елена рассказала, что ее наследница прошла серьезную подготовку, чтобы оказаться в вузе. Мария посещала школу Start при Московском архитектурном институте, индивидуально занималась с художником, училась на курсах дизайна при ВШЭ.
Актриса намекнула, что процесс поступления – большой стресс не только для ее ребенка, но и для нее самой. Елена Валюшкина пожелала родителям абитуриентов спокойствия, выдержки и удачи.
Также Елена показала свежее фото наследницы. Валюшкина опубликовала селфи дочери. Мария сменила имидж – сделала короткую стрижку и осветлила локоны. Теперь у 17-летней дочки звезды пепельный цвет волос. Интересно, что накануне Мария приходила с Еленой на премьеру сериала "Клиника счастья". На снимках с мероприятия у девушки классическое каре.
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