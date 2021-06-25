В Петербурге скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Печальная новость пришла из Санкт-Петербурга. Умер популярный актер Александр Лесков. Ему было 73 года.



О трагедии СМИ сообщили близкие и коллеги знаменитости. Детали произошедшего пока уточняются. Вся Россия помнит и любит артиста по знаменитому сериалу "Улицы разбитых фонарей", а также по лентам "Ворон", "Гончие", "Ментовские войны" и многим другим. Поклонники творчества отправляют теплые слова родным и близким актера.

Известно, что талантливый Александр Лесков начал блистать на сцене еще в студенческие годы. Тогда он учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии под предводительством легендарных режиссеров Георгия Товстоногова и Рубена Агамирзяна.

Построив прекрасную карьеру, артист всегда стремился в театр. Его можно было увидеть и на сцене Малого драматического, и Ленкома, и Большого драматического, и многих других. Он умело чередовал роли в театре и кино, а коллеги высоко ценили его как большого профессионала и чудесного человека.

Последние годы жизни Александра Лескова были отданы театру Комедии имени Николая Павловича Акимова. Артист начал свою работу там в далеком 1978 году. Были у знаменитости и другие занимательные увлечения. Друзья сообщали, что в свободное от работы время он любил писать картины и нередко организовывал выставки.

