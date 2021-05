Саманта Джонс поставила точку: Ким Кэтролл о новом "Сексе в большом городе"

Ким Кэтролл отказалась участвовать в продолжении культового сериала "Секс в большом городе". Актриса объяснила, почему не хочет сниматься дальше.

Знаменитая история о многогранных женщинах и их любовных увлечениях завершилась в далеком 2004 году. Однако недавно был запущен новый проект, который нацелен продолжить "Секс в большом городе" — сериал "And Just Like That". Не все ключевые фигуры культовой картины вновь вернутся на экраны. Не будет мистера Бига, Смита Джеррода, и звездочки легендарного кино Саманты Джонс. Ким Кэтролл, которая исполнила ее роль, обозначила причину отказа от съемок: женщина не хочет тратить время на то, что ей неинтересно.

В 2018 году семью артистки постигло горе. 55-летний брат Ким Кэтролл наложил на себя руки. Печальное событие выбило актрису из колеи и серьезно повлияло на ее мировоззрение. После череды жизненных трагедий артистка точно решила, что не желает сниматься в продолжении "Секса в большом городе", так как не видит в этом никакого резона. Звезда высоко ценит свое время и планирует проводить его с пользой.

В интервью The Guardian актриса сделала важное заявление о работе. Она хотела перестать сниматься в культовой картине в самый разгар ее популярности, но Ким Кэтролл не стали искать замену. "Я миновала финишную черту, играя Саманту Джонс, потому что мне нравился "Секс в большом городе". Во многих смыслах это было блаженством, но после выхода второй части картины с меня было достаточно", — выразилась знаменитость.