Разъевшаяся Асмус предстала с огромной грудью

Звезда сериала "Интерны" тщательно следит за фигурой. При росте 164 сантиметра ее вес достигает всего 46 килограммов. Впрочем, худышкой Кристина Асмус была не всегда. На этапе становления карьеры знаменитость имела весьма сочные формы.
В личном микроблоге Кристина вспомнила, что когда-то считала себя толстой. В инстаграм-сторис Асмус опубликовала фото 2012 года. Кадр был создан на съемках фильма "Zолушка". В ленте Антона Борматова актриса играла главную роль. Знаменитость уверена, что в те годы у нее был лишний вес. Также артистка акцентировала внимание на собственной большой груди.
Ранее Кристина Асмус признавалась, что стройное тело – итог тяжкого труда. Актриса склонна к полноте, поэтому вынуждена постоянно ограничивать себя в еде и регулярно тренироваться. Звезда сериала "Интерны" может разъесться буквально за месяц. Вес знаменитости постоянно меняется. Однажды, будучи в плохой форме, Кристина купила брюки, которые через несколько недель пришлось ушить в талии на 11 сантиметров.
Асмус принимает и любит себя только очень худой. Мысли о лишнем весе ужасают артистку. Именно по этой причине она истязает себя жесткими диетами. Перед важными съемками или спектаклями звезда "Интернов" устраивает себе голодные дни – за сутки она может съесть только яблоко и выпить чашку кофе. Таким образом знаменитость истязает себя около двух недель.
Кристина Асмус понимает, что экстремальные ограничения в питании вредят здоровью. Звезда не советует поклонникам следовать ее примеру.
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