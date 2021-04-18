"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"

Артистка Юлия Пересильд ответила на негативные высказывания о новом сериале "Угрюм-река". Звезда четко обозначила собственную позицию.

Значительная часть зрителей новой кинокартины "Угрюм-река" выразила негодование по поводу сериала. Некоторые решили, что проект под режиссурой Юрия Мороза не новшество, а ремейк фильма, снятого во времена СССР. Кроме того, широко распространилось негативное мнение о команде актеров, которые сыграли важных персонажей в популярном сериале. Артистка Юлия Пересильд, которая исполнила роль Анфисы Козыревой, решила поставить злопыхателей на место и прокомментировала работу над "Угрюм-рекой".

Звезда сообщила, что не принимает критику близко к сердцу. Российская актриса воспринимает всерьез только замечания режиссера, тем более что она не смотрела результат своей актерской игры в "Угрюм-реке". Женщина планирует это сделать только через несколько лет. Юлия Пересильд отметила, что сериал – это не ремейк, а новая экранизация знаменитого романа Вячеслава Шишкова.

Знаменитость высказала мнение о внешности своей героини. Команда, работавшая над кинокартиной, приняла решение наградить Анфису Козыреву определенным цветом волос и неординарной прической. Ряд критиков "Угрюм-реки" низко оценили этот ход, а Юлия Пересильд не стала молчать. "Нам показалось, что мы имеем на это право, потому что с точки зрения исторической это так оно и есть", — выразилась звезда.

