Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Воскресенье
18 апреля
Лента новостей
15:21
"Порой не хватает на еду": Хоркина заговорила о низкой пенсии
14:56
"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
14:19
Филипп Киркоров обнародовал шокирующее видео в "Инстаграм"
14:06
"Один в один!": Скопировавший Ротару мужчина заменил певицу
13:43
Удалили три позвонка: Шуфутинский оказался на грани жизни и смерти
13:41
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
13:06
На Камчатке на соревнованиях погиб лыжник
13:01
В Ростовской области в ДТП погибли пять детей
12:47
"Проблемы со здоровьем": Юрий Антонов раскрыл причину своего заточения
12:43
Герой убил женщину и умер сам
12:15
Чехия выдворяет 18 сотрудников посольства России – подробности скандала
11:40
Ваенга обнародовала уникальные факты о своем происхождении
11:00
Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
10:53
Серьезная проблема: лучшие врачи спасают Данилко от загадочной болезни
10:47
Смертельная опасность: Тимати едва не разбился на шоу "Холостяк"
09:31
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
08:10
"Берегите себя!": Замученную пассию Виторгана сравнили с мертвой принцессой
06:38
"Одета как чемодан": нелепо вырядившуюся Рудковскую крепко приложили
04:39
Редкое фото принца Филиппа и королевы Елизаветы II шокировало публику
02:11
"Без иллюзий": Осужденный за хранение наркотиков певец рассекретил своего ребенка
00:14
На браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест
22:16
Малахов довел до слез потерявшего жену Сумишевского
20:07
"Невежды": молодая жена Петросяна огрызнулась после жуткой травли
19:37
Басков поддержал оставшуюся без матери Валерию
19:06
"Кара небесная и бумеранг": бесстрашный Плющенко усадил сына верхом на акулу
18:10
"Это не шуточки": На карьере Самбурской поставили крест за неудобную правду
17:57
Неменский рассказал о спасающем Украину диктаторе
17:52
Дочь Пугачевой и Галкина ошарашила россиян своими навыками
17:47
"Слов возмущения не хватает": изменившейся Лорак дали под дых
17:39
"Требования не признаем": адвокат дал отпор подавшему в суд на Крида музыканту
17:38
"Жилы все торчат": злопыхатели накинулись на истощенную Хилькевич
17:35
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
17:08
Сенатор Пушков объяснил стремление Байдена провести саммит с Путиным: Худшие последствия
17:02
Звезда "Великолепного века" обнародовала лицо дочери
15:52
Эксперт Рудяков предрек Зеленскому уголовную ответственность и страшную старость
15:47
Встреча Путина и Байдена не разрешит украинский кризис – политолог Бекман
15:41
Пригожин наплевал на собственную дочь: Живу так, как считаю нужным
15:20
Похороны принца Филиппа: вооруженные люди окружили часовню в Виндзоре
15:17
Появились подробности досрочной победы России в командном чемпионате по фигурному катанию
15:10
Пострадавшая в аварии требует упечь Эдварда Била в СИЗО
15:05
Экс-избранница Тимати показала новорожденную дочь
14:58
"Еле спасли!": опубликовано свежее фото лица Заворотнюк
14:38
"Очень волнительный момент": Машков рассказал о непристойных сценах в кино
14:33
Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель о ситуации в Донбассе
14:22
Поклонники довели: дом Пугачевой утонул
14:20
Бывший муж Дайнеко сыграл свадьбу с роковой красоткой
13:50
Экс-участник шоу "Маска" раскрыл личность Ламы
13:45
"Куда пропал Богомолов?": Собчак появилась на публике с эффектным блондином
13:38
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
13:30
"Не нужно, Ольга!": Ягудин запретил петь задравшей нос Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
"Ешь червей": желающему вернуть советские пятилетки Певцову дали под дых
Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
Мать сделала заявление о новом браке Аршавина
Дочь Пугачевой и Галкина ошарашила россиян своими навыками
Сериалы
"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"

"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"

Артистка Юлия Пересильд ответила на негативные высказывания о новом сериале "Угрюм-река". Звезда четко обозначила собственную позицию.
прочитано 249 раз

Значительная часть зрителей новой кинокартины "Угрюм-река" выразила негодование по поводу сериала. Некоторые решили, что проект под режиссурой Юрия Мороза не новшество, а ремейк фильма, снятого во времена СССР. Кроме того, широко распространилось негативное мнение о команде актеров, которые сыграли важных персонажей в популярном сериале. Артистка Юлия Пересильд, которая исполнила роль Анфисы Козыревой, решила поставить злопыхателей на место и прокомментировала работу над "Угрюм-рекой".

ПО ТЕМЕ

Не смогла увернуться: коллега по сериалу "Угрюм-река" ударил Пересильд

Сюжеты Кино

Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Звезда сообщила, что не принимает критику близко к сердцу. Российская актриса воспринимает всерьез только замечания режиссера, тем более что она не смотрела результат своей актерской игры в "Угрюм-реке". Женщина планирует это сделать только через несколько лет. Юлия Пересильд отметила, что сериал – это не ремейк, а новая экранизация знаменитого романа Вячеслава Шишкова.


Знаменитость высказала мнение о внешности своей героини. Команда, работавшая над кинокартиной, приняла решение наградить Анфису Козыреву определенным цветом волос и неординарной прической. Ряд критиков "Угрюм-реки" низко оценили этот ход, а Юлия Пересильд не стала молчать. "Нам показалось, что мы имеем на это право, потому что с точки зрения исторической это так оно и есть", — выразилась звезда.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 14:56 Источник: Piter.TV ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боярский расцвел от поцелуя Пересильд

комментарии

Ответить:

Гость697136
Пожаловаться Ответить
Гость699763
где-то мы уже слышали это.
Андрей Аршавин: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы».
По логике этой актрисы мнение зрителей, для которых и снимается кино-ничего не значит...
цитата:Звезда сообщила, что не принимает критику близко к сердцу. Российская актриса воспринимает всерьез только замечания режиссера, тем более что она не смотрела результат своей актерской игры в "Угрюм-реке".
Может она всё-таки посмотрит фильм и оценит его как зритель..
Деньги государственные. Главный критик - зритель. Низкокачественная подделка. Актерский состав - жены, любовницы, свои. Играют плохо. На лицах крупным планом видна работа пластических хирургов. У женщин поднята верхняя губа, губы накачаны. Бороды, усы у мужчин выглядят не настоящими. Не натурально все. Полное разочарование.
Гость699763
Пожаловаться Ответить
где-то мы уже слышали это.
Андрей Аршавин: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы».
По логике этой актрисы мнение зрителей, для которых и снимается кино-ничего не значит...
цитата:Звезда сообщила, что не принимает критику близко к сердцу. Российская актриса воспринимает всерьез только замечания режиссера, тем более что она не смотрела результат своей актерской игры в "Угрюм-реке".
Может она всё-таки посмотрит фильм и оценит его как зритель..
Гость687080
Пожаловаться Ответить
Прекрасный фильм с прекрасными артистами.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак

Режиссер напал на незнакомца в общественном месте
Шоу-бизнес

"Один в один!": Скопировавший Ротару мужчина заменил певицу

Украинская звезда обзавелась конкурентом
Шоу-бизнес

"Проблемы со здоровьем": Юрий Антонов раскрыл причину своего заточения

Музыкант около года не выходил из дома
Шоу-бизнес

Удалили три позвонка: Шуфутинский оказался на грани жизни и смерти

Врачи едва спасли музыканта

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+