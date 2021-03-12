Успешный бизнесмен Селин из "Улиц разбитых фонарей" сбежал на Мальдивы с семьей

По словам Селина, много лет его воспринимали исключительно как Дукалиса. Некоторые поклонники сериала "Улицы разбитых фонарей" путали артиста с персонажем и при встрече вели себя панибратски. Такое отношение обижало Сергея. Кроме того, в творческой копилке актера были и другие интересные роли, но они, к сожалению, оставались незамеченными.
"К 60 годам Дукалисом называть перестали", – с радостью отметил Сергей Селин в свежем интервью. По словам артиста, сейчас к нему обращаются по имени-отчеству. Сериал "Улицы разбитых фонарей", как заметил Сергей, все еще пользуется популярностью. У теленовеллы о доблестных сотрудниках милиции появились молодые поклонники.
Сегодня Сергей Селин активно снимается. Актер параллельно участвует в нескольких проектах. Также исполнитель роли Анатолия Дукалиса ведет успешный бизнес, который обеспечивает ему финансовую независимость.
На данный момент Селин отдыхает на Мальдивах с семьей. На курорте пройдет юбилей знаменитости – 12 марта Сергею исполняется 60 лет.
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" отметила, что частенько отмечает день рождения вне дома. Так в личный праздник он сбегал во Францию, Испанию, в Сочи. Поездку на Мальдивы Сергею подарила супруга Анна.
Сергей Селин рассказал также, что пандемия коронавируса больно ударила по его арендному бизнесу. "Потерял на этом нормальные деньги", – сказал он. Артисту пришлось проявить гибкость, чтобы остаться на плаву. В разгар карантина многие клиенты звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" оказались без средств и не потянули аренду. Селин прощал долги. "Для меня стабильность куда важнее, чем сиюминутная прибыль", – отметил артист.
Популярные темы форума
Носите маски
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Лечебные пиявки.
Что посоветуете?
Как быть?
Русские ваши по сходили с.ума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Тип характера.