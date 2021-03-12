Успешный бизнесмен Селин из "Улиц разбитых фонарей" сбежал на Мальдивы с семьей

Роль Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей" прославила актера Сергея Селина. Долгое время артист был заложником этого образа.

По словам Селина, много лет его воспринимали исключительно как Дукалиса. Некоторые поклонники сериала "Улицы разбитых фонарей" путали артиста с персонажем и при встрече вели себя панибратски. Такое отношение обижало Сергея. Кроме того, в творческой копилке актера были и другие интересные роли, но они, к сожалению, оставались незамеченными.

"К 60 годам Дукалисом называть перестали", – с радостью отметил Сергей Селин в свежем интервью. По словам артиста, сейчас к нему обращаются по имени-отчеству. Сериал "Улицы разбитых фонарей", как заметил Сергей, все еще пользуется популярностью. У теленовеллы о доблестных сотрудниках милиции появились молодые поклонники.

Сегодня Сергей Селин активно снимается. Актер параллельно участвует в нескольких проектах. Также исполнитель роли Анатолия Дукалиса ведет успешный бизнес, который обеспечивает ему финансовую независимость.

На данный момент Селин отдыхает на Мальдивах с семьей. На курорте пройдет юбилей знаменитости – 12 марта Сергею исполняется 60 лет.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" отметила, что частенько отмечает день рождения вне дома. Так в личный праздник он сбегал во Францию, Испанию, в Сочи. Поездку на Мальдивы Сергею подарила супруга Анна.

Сергей Селин рассказал также, что пандемия коронавируса больно ударила по его арендному бизнесу. "Потерял на этом нормальные деньги", – сказал он. Артисту пришлось проявить гибкость, чтобы остаться на плаву. В разгар карантина многие клиенты звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" оказались без средств и не потянули аренду. Селин прощал долги. "Для меня стабильность куда важнее, чем сиюминутная прибыль", – отметил артист.