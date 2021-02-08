Звезду сериала "Солдаты" жестоко наказали после странного ночного эпизода с незнакомцем

Замоскворецкий суд Москвы признал артиста виновным в вождении в нетрезвом виде. Фемида постановила оштрафовать Вячеслава Гришечкина и лишить его возможности садиться за руль. Звезда сериала "Солдаты" собирается обжаловать приговор.
Напомним, весной 2020 года с артистом произошел странный эпизод. По словам Гришечкина, он выходил из ночного заведения в подпитии, когда к нему подошел незнакомец. Мужчина сообщил, что является фанатом звезды сериала "Солдаты". Новый знакомый предложил на один вечер стать водителем пьяной знаменитости. Гришечкин ответил согласием и передал ключи от авто.
На дороге машину артиста остановил сотрудник ДПС. Как вспоминает актер, увидев представителя власти, его новый знакомый пересел на заднее сиденье. Мужчина заявил, что у него нет прав.
Вячеслав Гришечкин утверждает, что был вынужден занять место водителя, чтобы решить вопрос с представителем власти. Актер не скрывал, что выпил. Он согласился пройти медосвидетельствование, результаты которого оспаривать не собирается. Звезда сериала "Солдаты" уверяет, что в ту злополучную ночь не вела машину.
Популярные темы форума
Навального посадили
Дети не успевают по предмету.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Зачем его сажать Навального?
Давайте сыграем!
Снятся триллеры с примесью ужасов
Житель Уфы был в шоке от цены в автобусе
цены растут, а зарплаты не поднимают