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Затыкает рот: 18-летнюю дочь Мельниковой из

Затыкает рот: 18-летнюю дочь Мельниковой из "Улиц разбитых фонарей" сравнили с запуганным зверьком

Анастасия Мельникова. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова появилась на шоу Леры Кудрявцевой вместе с единственной дочкой. Зрители пришли к выводу, что актриса держит наследницу в ежовых рукавицах.
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Исполнительница роли Анастасии Абдуловой стала гостьей очередного выпуска проекта "Секрет на миллион" телеканала НТВ. Вместе с актрисой на экране появилась ее 18-летняя дочь Мария.

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Появились свежие данные о состоянии звезды "Улиц разбитых фонарей" и ее дочери

Наследница звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" оставила о себе приятное впечатление. Зрители пришли к выводу, что Анастасия очень хорошо воспитала отпрыска. Мария превратилась в привлекательную, умную, добрую девушку. Отпрыска знаменитости было приятно слушать.

Между тем от взора любопытных глаз не ускользнуло, что Мельникова не позволяла дочери раскрыться. Дескать, артистка в течение программы буквально затыкала рот девушке. Фанаты шоу пришли к выводу, что Анастасия не замечает, что ее ребенок давно вырос. Звезде сериала "Улицы разбитых фонарей" пора "перерезать пуповину".

"О Боги несчастная Маша... мама слово не дает сказать, сепарации нет от мамы...от слова совсем. Я сочувствую девочке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ребенок не имеет слова, сама только говорит. Жаль", "Ну Настя конечно властная женщина, дочь как запуганный зверек", "Бедная, дочь! Да слова не даст вставить ,ну и мамаша…", "Дочь красивая и вроде бы "как бы хорошо", но в глазах у нее такая печаль", – рассуждали пользователи Сети.

Также фанатов программы удивил тот факт, что продюсеры обошли тему отцовства. Известно, что Анастасия Мельникова не называет имени экс-избранника.

"А кто же папа дочки или на этот вопрос было наложено табу?", "По видимому, женатый депутат или чиновник", "Была передача очень давно, где она сказала, что это бизнесмен (женатый)", – отметили интернет-пользователи.

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Автор: 8 февраля 2021, 12:33 Источник: Шоу "Секрет на миллион" на НТВ ✓ Надежный источник
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