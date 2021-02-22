Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Артист скончался 21 февраля. О трагедии сообщили на официальной странице Театра "На Литейном" во "ВКонтакте".
Уход Жданова стал огромной трагедией для коллег, друзей и родственников. Актер был душой театра. В мае Александр Михайлович готовился отпраздновать важную дату – 45 лет на одной сцене. В творческой копилке звезды более 40 спектаклей. Жданов пробовал себя в разных амплуа, мастерски входил в роль, импровизировал.
Коллеги будут помнить Александра Михайловича как чуткого человека с потрясающим чувством юмора и даром рассказчика. Жданов был мудрым, стойким и любил жизнь.
Как рассказали в пресс-службе, Александр Жданов довольно долго боролся с коварным недугом. Несмотря на болезнь, артист активно участвовал в жизни театра. Александр Михайлович никогда не терял присутствия духа, рук не опускал и с позитивом смотрел в будущее. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Дата и время похорон и прощания с Александром Ждановым пока не называлась. Эти данные будут обнародована позднее.
Напомним, Александр Жданов в 1974 году окончил училище при Ленинградской консерватории. Он учился на актерском курсе режиссера Доната Мечика. Артиста можно увидеть в проектах: "Улицы разбитых фонарей", "Последнее лето детства", "Мы смерти смотрели в лицо", "Старшина" и других.
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