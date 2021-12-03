Жестокая глупость, измены и угрозы: как Юматов из "Мосгаза" обрел настоящее счастье с любовницей

Артист и его избранница прошли непростой путь.

Несколько недель назад на экраны вышел сериал "Мосгаз. Западня. Дело №8". Одну из главных ролей в картине сыграл 70-летний Владимир Юматов. Актер театра "У Никитских ворот" – это своеобразный знак качества проекта. О поразительном таланте звезды экрана много раз говорил режиссер Марк Розовский. "Юматов – актерская глыба", – восхищается постановщик.

В творческой копилке Владимира Сергеевича 92 кинопроекта и множество театральных работ. В личной жизни артист не менее успешен, чем в профессиональной. Юматов много лет счастливо женат на психологе Ирине Булыгиной. У пары двое взрослых сыновей – Сергей и Алексей.

Счастливой семьей Юматов и Булыгина стали далеко не сразу. Владимир Юматов и выпускница факультета психологии МГУ познакомились в стенах Академии общественных наук при ЦК КПСС, где вместе работали. Ирина сразу запала в душу артисту. Тогда приударить за Булыгиной Юматов не решился, так как она была несвободна – дело шло к свадьбе.

После того как Ирина вышла замуж, в ЗАГС засобирался и артист. В 1980 году Владимир Сергеевич отвел под венец другую сотрудницу Академии, с которой начал встречаться еще до знакомства с Ириной.

Первой женой звезды кино и сериалов стала девушка по имени Надя. Владимир Юматов считает этот брак огромной ошибкой. По словам артиста, делая предложение, он не осознавал ответственности. В прошлом Надя пережила большое горе – первый муж умер на ее глазах. Женщина осталась одна с маленькой дочкой.

"Я совершил глупость — довольно жестокую", – сетует артист.

Спустя пять лет после знакомства между Юматовым и Булыгиной начался роман. Противостоять чувствам влюбленные не могли. Страсть подталкивала их к сомнительным авантюрам. Однажды любовники отправились на совместный отдых в Сочи, взяв в санаторий своих супругов. Владимир Сергеевич и его дама сердца украдкой встречались, пока их официальные вторые половинки ходили на процедуры.

Однажды, когда Владимир Сергеевич уединился в номере с чужой женой, в замочной скважине повернулся ключ. В ужасе Юматов выскочил на балкон и на высоте четвертого этажа перелез в соседний номер. Позже выяснилось, что покой влюбленных нарушила горничная, которая пришла убраться.

Вскоре после возвращения в Москву Ирина узнала, что ее мужа отправляют в длительную командировку. Юматов очень переживал из-за грядущего отъезда возлюбленной, артисту удалось уговорить ее остаться. Булыгина ушла от мужа и переехала к родителям.

Бывший супруг угрожал Ирине и ее любовнику. Мужчина обещал сообщить о связи Юматова и Булыгиной в партком. Напугать Владимира Сергеевича не удалось. Отказаться от любимой он уже не мог.

Юматов ушел от первой жены, оставив ей двухкомнатную квартиру. Официально артист развелся только через два года после фактического расставания. Поженились Юматов и Булыгина в 1989 году.