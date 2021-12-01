5 сериалов для поклонников семейной саги "Стенограмма судьбы"

Подборка лент с высоким рейтингом от "Дни.ру".

Неделю назад завершился показ сериала "Стенограмма судьбы" режиссеров Давида Ткебучавы и Александра Жигалкина. Вместе с героиней картины Анной Савельевой зрители прожили почти три десятилетия. История девушки, выросшей в детском доме и устроившейся работать стенографисткой к ничего не подозревающему отцу, генералу Печорскому, заставила аудиторию испытать целый калейдоскоп эмоций.

Для тех, кому понравился сериал "Стенограмма судьбы", мы создали подборку семейных саг – лент, которые рассказывают о жизни нескольких поколений героев, показывают смену эпох и даже политических режимов.

Тихий дон

Сериал "Тихий дон" 2015 года имеет очень хороший зрительский рейтинг. Сценарий драмы Сергея Урсуляка основан на одноименном произведении Михаила Шолохова. Главные роли в картине исполнили Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Полина Чернышова, Дарья Урсуляк, Сергей Маковецкий и другие.

Григорий Мелехов – донской казак из зажиточной семьи. Герой влюблен в замужнюю Аксинью Астахову. Чувствам Мелехова ничто не может противостоять. Между тем в жизнь персонажей врывается революция и братоубийственная война.

Отель "Адлон": Семейная сага

Сериал "Отель "Адлон": Семейная сага" снял немецкий режиссер Ули Эдель. Лента 2013 года рассказывает о состоятельной семье Шадтов. Наследница миллионов Альма рожает от кучера внебрачного ребенка – Соню. Чтобы скрыть позор, мать Альмы выдает новорожденную за свою дочь.

На долю Сони выпадает немало испытаний. Героиня становится сиротой, теряет любимого, сталкивается с войной и политическими репрессиями. Наследнице Шадтов предстоит пережить долгие годы разлуки с дочкой, которая, вернувшись, назовет ее предательницей.

Чумон

Дорама "Чумон" выходила на экраны с 2006 по 2007 год. Южнокорейский сериал посвящен истории основания государства Когуре. Это биография, которая рассказывает о жизни первого императора от рождения до смерти. Сериал состоит их 81 эпизода, поэтому по достоинству его оценят только настоящие ценители.

Сага о Форсайтах

В 2002 году режиссеры Кристофер Менол, Дэйв Мур, Энди Уилсон представили миру сериал "Сага о Форсайтах". Это экранизация одноименной книги Джона Голсуорси. Главные роли в картине сыграли Дэмиэн Льюис, Джина МакКи, Аманда Рут, Алистэр Петри и другие.

Сюжет британского сериала рассказывает о нескольких поколениях семьи Форсайтов. Один из центральных персонажей Сомс Форсайт считает супругу Ирен своей собственностью. Красавица-жена хочет уйти от Форсайта к любовнику. Попытка Ирен выйти из деструктивного брака заканчивается трагедией.

Дом на Озерной

Сериал режиссера Серика Апрымова вышел на экраны в 2009 году на Первом канале. В ленте снялись Василий Лановой, Никита Высоцкий, Наталья Гудкова, Александр Робак, Елена Панова и другие.

"Дом на Озерной" – рассказывают о семействе Седовых, которое замучено квартирным вопросом. Герои ввязываются в авантюру, чтобы быстро разбогатеть и решить проблемы с жильем. Персонажи терпят фиаско и оказываются в ловушке банковского кредита. Несколько поколений семьи находятся в состоянии перманентного конфликта, однако все горести преодолевают вместе.