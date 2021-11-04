"Он сказал, что мы не его уровень": коллега о громком уходе звезды ТНТ

Стас Ярушин рассказал суть конфликта с Виталием Гогунским из сериала "Универ".

Юморист, певец и бывший кавээнщик Стас Ярушин, сыгравший Антона в популярном сериале "Универ", стал гостем ютуб-шоу "Алена, блин!" и ответил на множество каверзных вопросов.

Ярушин поведал из-за чего повздорил с Викторией Боней и Виталием Гогунским, а также почему заливал депрессию алкоголем. Таже артист раскрыл смелые планы на будущее.



Не секрет, что Стас Ярушин критиковал в свое время Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в популярном сериале "Универ" и отказавшегося доигрывать в последних десяти сериях.

Гогунский в 2013 году со скандалом покинул проект. Актер якобы устал от образа глупого качка, поэтому решил двигаться дальше. Однако о нем не слышно до сих пор. Кроме того, официальной причины ухода не знает никто.



Ярушин считает, что Гонунский поступил непорядочно по отношению к коллегам. При этом Ярушин говорил довольно взволнованно.



"Он сказал, что мы – не его уровень, и ушел. С тех пор мы видимся на каких-то мероприятиях, "Привет", и все. Я не критикую Виталика. Он сказал, я свои выводы сделал, все. У него своя жизнь, у меня своя. Я не вспоминаю его вообще", – прокричал Ярушин.

Юморист добавил, что у него есть много проектов помимо творчества. В будущем он мечтает создать свой хоккейный клуб.