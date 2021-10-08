Звезда "Игры в кальмара": Ужасный вымышленный конкурс из шоу может стать реальностью

Звезда сериала "Игра в кальмара" актер Ви Ха-джун, который сыграл полицейского Хван Чжун Хо, рассказал в интервью The Sun о своих опасениях. По словам 30-летнего артиста, ужасный вымышленный конкурс из шоу может стать реальностью.
Если конкуренция в обществе и финансовое расслоение усилятся, считает Ха-джун, то события "Игры в кальмара" могут произойти и в настоящей жизни. "Я, конечно, надеюсь, что этого никогда не произойдет", – добавил актер.
Ви Ха-джун подчеркнул, что сериал "Игра в кальмара" — это проект, в котором проблемы общества и несовершенство человеческой природы представлены в жанре выживания. Герои ленты вынуждены вступить в жестокое состязание, быть безжалостными ради самого большого в их жизни денежного приза.
Ви Ха-джун трижды пересматривал "Игру в кальмара". При повторном ознакомлении с картиной артист обнаружил в ней скрытые смыслы и любопытные детали.
Исполнитель роли полицейского Хван Чжун Хо также раскрыл причины популярности сериала "Игра в кальмара". Актер считает, что многие люди во время просмотра соотносили себя с персонажами ленты. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире наступили неспокойные времена, поэтому погрузиться в мир Игры оказалось легко.
"Грустно думать о том, что положительная реакция на сериал является отражением того, насколько трудна и напряженна наша жизнь сегодня", – поделился Ви Ха-джун.
Напомним, ранее режиссер и сценарист сериала "Игра в кальмара" раскрыл детали сюжета второго сезона. Хван Дон-хек уже приступил к разработке идеи.
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