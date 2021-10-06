Режиссер "Игры в кальмара" раскрыл детали сюжета второго сезона

Миллионы поклонников сериала "Игра в кальмара" надеются на продолжение ленты. Пока создатели шоу, компания Netflix, официально не объявляли о втором сезоне. Между тем у режиссера и сценариста картины Хван Дон-хека уже есть кое-какие идеи.
В интервью The Times южнокорейский кинематографист рассказал, что во втором сезоне "Игра в кальмара" сделает акцент на главном антагонисте – Фронтмене, человеке, который прячет лицо под золотой маской. Хван Дон-хек хотел бы рассказать зрителю историю организатора жестоких игр.
Кроме того, второй сезон сериала "Игра в кальмара" должен поднять важную проблему полиции и указать на роль правоохранительных органов в обществе. Дон-хек подчеркнул, что бездействие стражей порядка — это не только проблема Кореи. По словам режиссера, в мировых новостях он все чаще видит, как из-за промедления полиции страдают люди.
Напомним, лента "Игра в кальмара" увидела свет 17 сентября. Картина, состоящая из девяти эпизодов, в первую же неделю попал на первое место в рейтинге самых популярных шоу на Netflix.
В центре сюжета сериала "Игра в кальмара" 40-летний неудачник Сон Ги-хун. Он и еще 455 погрязших в долгах человек соглашаются поучаствовать в игре, победа в которой сулит баснословные богатства. Однако, когда участники оказываются на острове, они узнают, что рискуют жизнью.
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