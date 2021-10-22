Раскрыты данные о зарубежной недвижимости богачки Веденеевой

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева в свежем интервью сообщила, что владеет зарубежной недвижимостью. Знаменитость приобрела прекрасный дом во Франции и считает его своей дачей. Точное расположение жилища знаменитость не раскрыла, однако отметила, что рядом расположены Альпы и Монако.
68-летняя Веденеева похвасталась, что от ее заграничной дачи всего за 40 минут можно добраться до Италии. До Испании тоже рукой подать – только пара часов в пути. При желании, говорит знаменитость, можно поехать в Германию или в Швейцарию – дорога займет менее пяти часов.
Татьяна Вениаминовна отметила, что на чужбине не чувствует себя понаехавшей. Дело в том, что местность, в которой актриса купила недвижимость, интернациональная. Рядом с артисткой проживает много русских и не только.
"На юге Франции как минимум половина солидной недвижимости принадлежит иностранцам, русским в том числе", – поделилась звезда.
Татьяна Веденеева вспомнила, как до вспышки коронавирусной инфекции ежедневно на юг Франции прилетали битком набитые самолеты. Причину такой популярности местности актриса видит в низкой стоимости квадратных метров. Татьяна Вениаминовна отметила, что квартиры у берега моря в Ницце стоят дешевле, чем аналогичные по площади апартаменты в центре Москвы.
Напомним, ранее Татьяна Веденеева признавалась, что не может довериться мужчине. Финансовое благополучие, считает звезда, любви только мешает. "Мне, как и многим женщинам в моем положении - успешным, знаменитым, состоятельным, очень трудно еще и потому, что от мужчины, собственно, ничего не надо", – говорила актриса.
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