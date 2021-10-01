Втянуты Рудова, Харламов и Воля: в странной истории с сообщениями о наркотиках поставлена точка

Звезда сериала "Универ" Наталья Рудова недавно попала в поле зрения правоохранительных органов. Актрису обвинили в распространении наркотиков. Анонимный источник сообщил полицейским, что на премии "Человек года 2021", которая проходила в начале сентября, Наталья Рудова промышляла торговлей порошком.
Затем появилось еще одно заявление от неназвавшегося гражданина. Дескать, звезда ситкома передала запрещенные вещества юмористам Павлу Воле и Гарику Харламову. По словам источника, комики распространили ядовитое зелье среди гостей шоу Comedy Club. Подобных анонимных сообщений в дежурную часть было несколько.
Стражи порядка проверили полученную от бдительного гражданина информацию. Подтвердить причастность Натальи Рудовой, Гарика Харламова и Павла Воли к распространению запрещенных веществ не удалось.
Между тем полицейские установили личность человека, который оболгал знаменитостей. Под маской анонима скрывался мужчина, зарегистрированный в Марий Эл. Сейчас правоохранительные органы пытаются выйти на связь с этим человеком.
Мужчина, очернивший Наталью Рудову, скорее всего, останется без наказания. Привлечь к ответственности за ложный донос – непростая задача. Вину звонившего слишком сложно доказать, поэтому уголовные дела в таких историях не заводят. У звезды "Универа" есть один выход – пойти в суд.
Судя по всему, у Натальи Рудовой есть недоброжелатель, активно отравляющий ей жизнь. А Гарик Харламов и Павел Воля были втянуты в эту неприятную историю с наркотиками случайно. К счастью, точка уже поставлена.
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