"Не теряем времени зря": звезда сериала "Сваты" продемонстрировала роскошное тело в бикини

Первые дни сентября знаменитость проводит в Одессе. На Черное море артистка приехала по работе. В плотном графике звезда выкроила время, чтобы искупаться.
Компанию актрисе сериала "Сваты" составили коллеги по цеху. Девушки вместе прибыли на гастроли, которые, по словам Кошмал, стали первыми за полгода.
Анна Кошмал опубликовала в личном микроблоге несколько фото с побережья. Свежие снимки демонстрируют, как хорошо звезда сериала "Сваты" провела время с приятельницами.
"Как видите не теряем времени зря😆 соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и конечно же по сцене (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост актриса.
Фотография, где Анна позирует на качелях, стала самой популярной у подписчиков. Знаменитость облачена в бикини черного цвета. На нее летят капли воды. Актриса в потрясающей форме.
"Интересно как создавалось первое фото, кто брызгал?" – спросил Анну интернет-пользователь. "Там работала целая женская проф бригада😂", – ответила артистка любопытному поклоннику.
Напомним, выход седьмого сезона сериала "Сваты" фанаты ждут уже много лет. Съемки новой части теленовеллы стартовали минувшей зимой, однако были заморожены из-за пандемии коронавируса. Премьера свежих эпизодов перенесена на 2021 год.
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