Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала подросшего сына

Актриса поделилась снимком подросшего наследника. Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал души не чает в сыне.

В кадре артистка нежно обнимает своего малыша, который с любопытством разглядывает сандалии на собственных ножках. Отпрыску Анны Кошмал Мише в июне исполнилось два года. "Мотыльки. Мой", – подписала кадр звезда сериала "Сваты".

Напомним, что артистка вышла замуж в 2017 году. Личность супруга знаменитость держит в тайне. Известно, что избранник актрисы не имеет отношения к кино и занимается предпринимательством.

От фотографии звезды сериала "Сваты" и ее наследника подписчики пришли в восторг. Поклонники попросили артистку чаще выкладывать семейные снимки.

"Наверное скучала по своего сыну😊💘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая добрая фотография. Очень приятно осознавать, что у такой доброй, веселой, красивой, одним словом-замечательной актрисы, есть счастье, что самое важное😍😍😍 очень рада за вас. Хорошего время прохождения с семьей. Вы замечательная актриса ❤️👍😍🔥", "Какой Миша уже взрослый😍 Очень красивые!!!" – отметили в комментариях интернет-пользователи.

Как писали "Дни.ру", украинская артистка Анна Кошмал снимается во втором сезоне сериала "Папик". В личном микроблоге звезда "Сватов" показала фото с площадки теленовеллы.