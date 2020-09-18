"Я стерла в кровь кожу на спине: популярная артистка травмировалась во время сцены секса

Юлия Волкова давно мечтала сняться в картине режиссера Карена Оганесяна. В сериале кинематографиста "Игра на выживание" актрисе досталась яркая роль – сильной и волевой Марины Черкизовой.

По словам Волковой, в сериале у ее героини есть постельная сцена. Артистка долго обсуждала с режиссером детали съемок пикантного эпизода. В итоге Карен Оганесян доверился актрисе и разрешил ей импровизировать в кадре.

Юлия Волкова отметила, что для создания интимных сцен в кино требуется большая подготовка. Необходимо организовать специальную одежду или накладки, благодаря которым артисты не будут полностью голыми, вывести лишних людей с площадки. Обычно съемкам предшествуют репетиции, поэтому постельные сцены чаще всего очень техничны и мало походят на реальную близость.

"На съемках интимной сцены была такая стена, что я стерла в кровь кожу на спине", – рассказала звезда сериала "Игра на выживание". Волкова добавила, что вынуждена была обратиться за помощью к медику. Полученные травмы знаменитость назвала производственными.

Юлия Волкова отметила, что в целом работать в ленте Карена Оганесяна было очень приятно. В коллективе была дружеская атмосфера. Без шуток не обходились даже самые серьезные эпизоды.

После съемок артистка переживала за родителей. 37-летняя Юлия не знала, как близкие воспримут постельный эпизод с ее участием. Накануне выхода серии Волкова позвонила матери. Актриса попросила не показывать эпизод отцу.