Анна Ковальчук устроила любимицу на работу в сериал "Тайны следствия"

В Санкт-Петербурге снимают 20-й сезон сериала "Тайны следствия". Актриса Анна Ковальчук рассказала о том, как продвигается работа над теленовеллой.

В свежих сериях нашумевшей ленты появится новый персонаж – собака по кличке Бусинка. Четвероногая актриса – питомец Анны Ковальчук. Знаменитость часто приезжает с любимицей на площадку.

По словам звезды сериала "Тайны следствия", с собакой она неразлучна. Как-то раз Анне пришла идея снять Бусинку в паре эпизодов. Для любимицы Ковальчук сама написала сцены. Артистка рада, что режиссер Егор Баринов поддержал ее.

По сюжету Бусинка играет пса, принадлежащего профессору. В новых сериях главная героиня "Тайн следствия" будет присматривать за домом ученого и ухаживать за его питомцем.

Ковальчук отметила, что ее собака прекрасно ведет себя в кадре. Присутствие животного очень оживляет эпизоды.

В сериале "Тайны следствия" снимается также 19-летняя дочь Анны. Злата исполняет роль наследницы центрального персонажа.

Напомним, что съемки юбилейного сезона сериала "Тайны следствия" стартовали с опозданием. Всему виной пандемия коронавирусной инфекции. Творческий коллектив теленовеллы трудится в усиленном режиме, чтобы успеть выпустить эпизоды в срок. Пока неизвестно, будет ли 20-й сезон последним – все зависит от рейтингов.