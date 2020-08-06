Анна Ковальчук устроила любимицу на работу в сериал "Тайны следствия"

В свежих сериях нашумевшей ленты появится новый персонаж – собака по кличке Бусинка. Четвероногая актриса – питомец Анны Ковальчук. Знаменитость часто приезжает с любимицей на площадку.
По словам звезды сериала "Тайны следствия", с собакой она неразлучна. Как-то раз Анне пришла идея снять Бусинку в паре эпизодов. Для любимицы Ковальчук сама написала сцены. Артистка рада, что режиссер Егор Баринов поддержал ее.
По сюжету Бусинка играет пса, принадлежащего профессору. В новых сериях главная героиня "Тайн следствия" будет присматривать за домом ученого и ухаживать за его питомцем.
Ковальчук отметила, что ее собака прекрасно ведет себя в кадре. Присутствие животного очень оживляет эпизоды.
В сериале "Тайны следствия" снимается также 19-летняя дочь Анны. Злата исполняет роль наследницы центрального персонажа.
Напомним, что съемки юбилейного сезона сериала "Тайны следствия" стартовали с опозданием. Всему виной пандемия коронавирусной инфекции. Творческий коллектив теленовеллы трудится в усиленном режиме, чтобы успеть выпустить эпизоды в срок. Пока неизвестно, будет ли 20-й сезон последним – все зависит от рейтингов.
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