Возмужавшего Леху из сериала "Сваты" сложно узнать

Поклонники не узнали звезду сериала "Сваты". Актер Евгений Капорин сильно изменился с момента выхода шестого сезона ситкома.

В популярной теленовелле артист сыграл наивного персонажа Алексея Долдонова, которого близкие и друзья зовут Леха. Благодаря простоте и искрометному юмору зрителям очень полюбился этот герой.

После выхода шестой части сериала "Сваты" прошло семь лет. За это время Евгений Капорин сильно возмужал. Преображение украинской знаменитости активно обсуждают в фанатских пабликах. Сегодня Евгений больше похож на стильного красавца, нежели на чудаковатого простофилю из ситкома. Некоторые зрители не сразу узнают артиста на свежих фото.

"Не узнал сначала… А оказалось – это Леха", "Принц, настоящий", "Красавчик", – рассуждают пользователи Сети.

Отметим, что сегодня Евгений Капорин очень популярен у режиссеров и продюсеров. Он задействован сразу в нескольких популярных проектах. Также знаменитость появится в следующем, седьмом сезоне сериала"Сваты". Добавим, что в 2019 году Капорин завоевал Гран-при международного конкурса юмора и сатиры. Фестиваль проходил в Одессе.

О сердечных делах исполнителя роли Лехи в ситкоме мало известно. По некоторым данным, 34-летний Евгений Капорин женат. Супруга на два года старше артиста.