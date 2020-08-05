Ирина Горбачева рассказала о создании сериала "Чики": Было противно, когда продюсеры предлагали своих протеже

Актриса призналась, что работа над теленовеллой "Чики" чуть не обернулась для нее нервным срывом. Ирина Горбачева считает, что хорошие идеи в нашей стране сложно реализовать.

Режиссер Эдуард Оганесян написал примерный сценарий картины шесть лет назад. Тогда концепция кинематографиста никого не впечатлила. Через три года об идее узнала актриса Ирина Горбачева. Артистка помогла режиссеру начать работу над проектом.

Денег на пилот у Оганесяна и Горбачевой не было. Знаменитости снимали его на личные средства. Нашлось только три миллиона рублей, что очень мало для создания серии. Эту сумму Эдуард и Ирина потратили на аренду локаций, проезд и питание для членов творческого коллектива. Из всей команды зарплату получили только двое.

Получившийся эпизод авторы демонстрировали различным онлайн-платформам. На этом этапе авторы теленовеллы вновь столкнулись со сложностями. Менеджерам нравилась идея, однако они считали ее слишком рискованной. Ирина отметила, что продюсеры сейчас не ищут нового, они хотят получить что-то, что уже проверено на зрителе.

Когда с площадкой все же удалось договориться и производство запустили, начались новые проблемы. Продюсеры решили заменить двух главных героинь. "Это было так противно, когда нам предлагали своих протеже, просили к ним присмотреться", – вспомнила Горбачева. Ирина не выдержала и пообещала уйти, если каст теленовеллы поменяют. Шантаж сработал.

Сериал "Чики" стал одним из самых популярных по запросам и просмотрам в интернете за последний месяц. Несмотря на хорошие рейтинги, авторы отказались от создания продолжения. Они считают, что история логично завершилась.