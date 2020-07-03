Оставившая детей Прилучному Муцениеце собрала чемодан и покинула Москву

Звезда отечественного кино и сериалов отправилась на отдых с подругой. Агата Муцениеце восстанавливает душевное спокойствие после разрыва с актером Павлом Прилучным.

Муцениеце и Прилучного официально развели в середине июня. Знаменитости решили расстаться на дружеской ноте ради общих детей – семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии. Павел и Агата сумели договориться также о разделе совместно нажитого имущества. Артистке осталась просторная квартира в Москве и автомобиль, а актеру отошел загородный особняк.

После развода Павел Прилучный не забывает о детях. Артист оплачивает все нужды наследников. Также знаменитость постоянно забирает Тимофея и Мию на выходные.

Пока дети проводят время с папой, Агата Муцениеце посвящает время себе любимой. Чтобы не скучать в одиночестве в Москве, знаменитость собрала чемодан и поспешила на отдых. Артистка вместе с подругой отправилась в загородный санаторий.

По словам Муцениеце, в здравнице она будет очищать и восстанавливать организм. Также Агата попытается обрести душевное равновесие. В этом ей поможет потрясающая природа. Знаменитость собирается загорать и читать.

"Я впервые в жизни поехала в санаторий. И, если честно, мне так нравится. В этом есть какая-то своя романтика. Особенно, что бабушки, они такие волшебные. Сейчас наберусь у них мудрости", – сказала звезда сериалов в личном микроблоге.

Каждый день знаменитость будет ходить на процедуры. Экс-супруга Прилучного рада, что решила уехать из города.

"Я только что полежала в ванной, которая омолаживает. Мне кажется, я реально помолодела. Мне дали папочку с расписанием, я буду ходить на процедуры. Мне очень нравится. Я, как мне кажется, уже расслабилась на процентов 40. У меня еще встреча с врачом, потом массаж тела, могу еще пойти позагорать", – сообщила Агата Муцениеце.