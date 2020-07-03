Богомолов вызвал отвращение у поклонников подлизыванием к Бондарчуку и Андреевой: Считает себя гением, а сам пошлый режиссеришка

Супруг скандальной журналистки Ксении Собчак и шоураннер сериала "Содержанки" Константин Богомолов воспылал любовью к режиссеру Федору Бондарчуку. Кинематографист посвятил коллеге по цеху пост в соцсетях, который вызвал у интернет-обывателей отвращение.

На прошлой неделе Федор Бондарчук начал съемки первого в своей карьере сериала "Псих". Сценарий для ленты написала молодая супруга режиссера Паулина Андреева. Главную роль в теленовелле получил Константин Богомолов.

Накануне в личном микроблоге Богомолов поделился рассуждениями. Режиссер отметил, что не любит глупых и бездарных людей, однако уважает их право быть такими, какие они есть. "Прошу уважать мое право не работать с ними. А работать только с дикими, талантливыми и умными", – написал режиссер. В конце текста Константин сделал отметки: "@_paulina_andreeva_ #федорбондарчук #псих".

Публикация Богомолова возмутила подписчиков. Некоторым пост показался отвратительным своей неискренностью и льстивостью. Дескать, режиссер подлизывается к Бондарчуку и его супруге. Также интернет-пользователи обратили внимание на высокомерие Константина. Пренебрежительное отношение к окружающим они назвали признаком скудоумия.

"Главное, как ловко подлизнул в посте Федору и Паулине, отнеся их к талантливым и умным))), не зря же снимаетесь у них))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А куда же нам деваться, одаренный ты наш?", "По лицу видно, что никого не любишь, кроме баб, славы и денег. Ну и подхалимаж, конечно. Без него никуда. Куда уж без подхалимажу-то?", "Муж Собчак и узнала его вся страна. Любитель снимать живых людей в гробах и катафалках. Ум и талант прет из него, что плевать хочется. Считает себя гением, а сам пошлый режиссеришка", "Надеюсь, что Паулина тут случайно к высказыванию прилепилась. Может у нее и есть дар, но явно не актерского мастерства. ))", "Фу, он еще и высокомерен! А значит и глуп! К тому же, и лижет хорошо...🤦🏻‍♀️🙄", – распекали Константина Богомолова пользователи Сети.