Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о волнительном семейном событии

Звезда сериала "Деффчонки" поделилась радостной новостью. Галина Боб стала крестной матерью замечательного малыша.

Знаменитость призналась, что пережила тяжелый, но вместе с тем прекрасный день. Галина Боб стала крестной мамой.

Она не стала скрывать, что накануне таинства очень нервничала. Галина потеряла сон. "Я так волновалась, что спала всего час…" – призналась Боб.

Впрочем, как сообщила артистка, она не первый раз выступила в роли крестного родителя. У знаменитости уже есть духовный отпрыск.

О таинстве звезда сериала "Деффчонки" рассказала в "Инстаграм". Судя по восторженным "Сторис", обряд прошел без сучка и задоринки. Галина показала фото с крохой и новоиспеченными кумовьями.

Напомним, что Галина Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Супруги воспитывают пятилетнего Льва и трехлетнего Андрея. Звезда ситкома отлично справляется с ролью матери шаловливых мальчишек благодаря природному оптимизму.

С избранником артистка познакомилась на съемках сериала "Деффчонки". В проекте Корягин был режиссером. Галина приглянулась Сергею, и он пригласил ее в ресторан. Кинематографисту быстро удалось влюбить в себя красавицу-блондинку. Корягин покорил сердце девушки отличным чувством юмора и галантностью.