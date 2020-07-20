Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о волнительном семейном событии

Знаменитость призналась, что пережила тяжелый, но вместе с тем прекрасный день. Галина Боб стала крестной мамой.
Она не стала скрывать, что накануне таинства очень нервничала. Галина потеряла сон. "Я так волновалась, что спала всего час…" – призналась Боб.
Впрочем, как сообщила артистка, она не первый раз выступила в роли крестного родителя. У знаменитости уже есть духовный отпрыск.
О таинстве звезда сериала "Деффчонки" рассказала в "Инстаграм". Судя по восторженным "Сторис", обряд прошел без сучка и задоринки. Галина показала фото с крохой и новоиспеченными кумовьями.
Напомним, что Галина Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Супруги воспитывают пятилетнего Льва и трехлетнего Андрея. Звезда ситкома отлично справляется с ролью матери шаловливых мальчишек благодаря природному оптимизму.
С избранником артистка познакомилась на съемках сериала "Деффчонки". В проекте Корягин был режиссером. Галина приглянулась Сергею, и он пригласил ее в ресторан. Кинематографисту быстро удалось влюбить в себя красавицу-блондинку. Корягин покорил сердце девушки отличным чувством юмора и галантностью.
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