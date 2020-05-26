Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб вспомнила первое свидание с мужем: Свекла летела из моего рта во все стороны

Артистка уже девять лет замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Супруги воспитывают двоих сыновей.
Галина и Сергей познакомились на съемках сериала "Деффчонки". Разница в возрасте (муж старше артистки на 18 лет) паре никогда не мешала, но первые полгода на площадке Галина обращалась к режиссеру исключительно на "Вы".
Как-то раз после очередного рабочего дня Сергей пригласил Галину в ресторан. По словам знаменитости, ее муж будто знал, что больше цветов она любит наваристый борщ. "Он шутил в тот вечер так, что от смеха свекла летела из моего рта во все стороны", – призналась Боб.
Галина добавила, что ее избранник был шокирован тем, как много она может съесть. В свою очередь артистка восторгалась великолепным чувством юмора Сергея.
После свидания Корягин трогательным жестом окончательно влюбил в себя Боб. "Когда он довез меня до дома, достал из багажника пакет с яблоками", – вспомнила звезда сериала "Деффчонки".
Фрукты режиссеру передала мать. Половину пакета Корягин отдал избраннице. В тот момент она поняла, что встретила того самого человека, и именно ему родит пятерых детей.
На следующее утро, когда Галина встретила Сергея на площадке, тот обнял ее. "Так, что я почти не дышала, понимая, что он влюблен", – поделилась звезда сериала "Деффчонки".
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