Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб вспомнила первое свидание с мужем: Свекла летела из моего рта во все стороны

Звезда сериала "Деффчонки" рассказала, каким было ее первое свидание с мужем. В тот вечер Галина Боб много смеялась и ела.

Артистка уже девять лет замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Супруги воспитывают двоих сыновей.

Галина и Сергей познакомились на съемках сериала "Деффчонки". Разница в возрасте (муж старше артистки на 18 лет) паре никогда не мешала, но первые полгода на площадке Галина обращалась к режиссеру исключительно на "Вы".

Как-то раз после очередного рабочего дня Сергей пригласил Галину в ресторан. По словам знаменитости, ее муж будто знал, что больше цветов она любит наваристый борщ. "Он шутил в тот вечер так, что от смеха свекла летела из моего рта во все стороны", – призналась Боб.

Галина добавила, что ее избранник был шокирован тем, как много она может съесть. В свою очередь артистка восторгалась великолепным чувством юмора Сергея.

После свидания Корягин трогательным жестом окончательно влюбил в себя Боб. "Когда он довез меня до дома, достал из багажника пакет с яблоками", – вспомнила звезда сериала "Деффчонки".

Фрукты режиссеру передала мать. Половину пакета Корягин отдал избраннице. В тот момент она поняла, что встретила того самого человека, и именно ему родит пятерых детей.

На следующее утро, когда Галина встретила Сергея на площадке, тот обнял ее. "Так, что я почти не дышала, понимая, что он влюблен", – поделилась звезда сериала "Деффчонки".