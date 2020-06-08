Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Понедельник
8 июня
Лента новостей
15:38
Поднявший руку на Муцениеце Прилучный оплатил ей лечение в частной клинике
15:11
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
15:03
Сын показал подтянутого Бондарчука на велопрогулке: Проводим оперативные мероприятия
14:54
Избитую мужем до черноты Валерию отказались спасать врачи
14:52
Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке
14:49
На Урале умер надышавшийся газом подросток
14:41
Под Москвой мужчина украл со склада мебель на миллион рублей
14:40
Житель Подмосковья заколол жену ножом в ходе ссоры
14:40
Оскандалившийся Пригожин нашел новый способ заработка: Пойду "бомбить"
14:12
Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы или лечения
14:11
Жаривших шашлык на Вечном огне петербуржцев отправили под суд
14:06
Объявлено об отмене режима самоизоляции и пропусков в Москве
13:51
Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина и ее дочь вынуждены экономить
13:50
Друг сообщил о состоянии госпитализированного Джигарханяна
13:44
Пострадавший от наводнения Пенкин взмолился о помощи: Это встало мне в 10 миллионов
13:33
"Грязные поступки не прощаю": Тарасова разгромила избивавшего жен Башарова
13:29
Конор Макгрегор объявил об уходе
13:24
"Хватит приукрашивать размеры": участников "Дома-2" заставили вынуть носки из трусов
13:18
Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова осталась недовольна своим внешним видом
12:59
В России хотят ввести минимальный почасовой размер оплаты труда
12:46
Тайный брак: всплыли сенсационные детали личной жизни Кокшенова
12:43
Новые жуткие подробности смерти Юлии Норкиной
12:42
Брат-игумен принял набожного Милоша Биковича в монастыре
12:24
Умер устроивший в Москве стрельбу преступник
12:18
Звезда Comedy Woman ошарашила неожиданным признанием
12:03
Поклонники обсуждают детское фото звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли: Кривые зубы
11:53
Шок: Семенович изменилась до неузнаваемости
11:43
"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую
11:31
Екатерина Климова показала дачу в Подмосковье: дом, парник и грядки
11:20
Джигарханян с инсультом в реанимации
11:16
В Петербурге школьники зверски избили ребенка
11:09
Собянин объявил о снятии карантина в Москве: все подробности
10:57
Экс-участник группы "Агата Кристи" разбился в аварии
10:57
Ругань и угрозы: взбешенная Гузеева окрысилась на критиков
10:41
Дочь Марата Башарова обратилась к его экс-женам: Незаслуженно поливают грязью
10:41
Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 8 985 человек
10:27
"Они вместе с юности": раскрыта правда о неразлучном с Киркоровым красавчике
10:18
Модель-пенсионерку атаковали 20-летние поклонники
10:17
Муж откровенно о разводе с Полиной Гагариной
09:54
"За гранью приличия!": Цымбалюк-Романовская устроила демарш после похорон Норкиной
09:54
"Противно смотреть": похваставшегося богатством Плющенко пристыдили
09:46
В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом
09:38
Как Бабкина зарабатывает на своей болезни
09:18
Что убитый горем Норкин положил в гроб жене
09:06
"Страшно стало": Королеву с веником распекли за глупое поведение
09:02
Васильева накинулась на изгнанного с похорон Панина
08:57
Лишившаяся жилья Нинидзе просит о помощи
08:14
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
07:55
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
06:00
Седокова взбудоражила фанатов откровенным фото из ванной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью
Поклонники потеряли Бари Алибасова
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым
"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую
Появились подробности похорон жены ведущего Норкина
Сериалы
Сын показал подтянутого Бондарчука на велопрогулке: Проводим оперативные мероприятия

Сын показал подтянутого Бондарчука на велопрогулке: Проводим оперативные мероприятия

Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер Федор Бондарчук устроил велопрогулку с сыном Сергеем. Кинематографист в отличной физической форме.
прочитано 240 раз

Сергей появился на свет в браке режиссера Федора Бондарчука и модели Светланы Бондарчук. 28-летний наследник знаменитости посвятил себя карьере актера.

ПО ТЕМЕ

Особенную дочь Федора и Светланы Бондарчук привезли в Россию

Слепаков снял в сериале "Окаянные дни" Бондарчука и Михалкову

 Федор Сергеевич Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

С отцом у Бондарчука-младшего отличные отношения. Об этом свидетельствуют снимки в микроблоге молодого человека.

Накануне, например, Федор и Сергей устроили прогулку на велосипедах. Знаменитости отдыхали за городом. "Проводим с отцом оперативные мероприятия", – шутливо подписал снимок наследник режиссера.

На фото 53-летний Федор Бондарчук очень хорошо выглядит. Режиссер подтянут, видимо, походы в спортивный зал он не пропускает.

Отметим, что у Сергея есть младшая сестра Варвара. Девушке 21 год. Она родилась с особенностями развития, поэтому почти все детство провела за рубежом, где проходила реабилитацию и училась. Сейчас Варвара живет с родными в Подмосковье.

Светлана и Федор Бондарчук давно в разводе. Режиссер оставил супругу после 25 лет отношений ради актрисы Паулины Андреевой. Экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения, ведь они обязаны вместе заботиться об особенной дочери.

Напомним, 11 июня состоится премьера сериала "Окаянные дни". Одну из главных ролей в ситкоме исполнил Федор Бондарчук. Режиссер сыграл чиновника столичной мэрии. Продюсером теленовеллы выступил Семен Слепаков.

Автор: 8 июня 2020, 15:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Путин указал главе "Норникеля" на ошибку: Не пришлось бы нести такие расходы
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
Избитую мужем до черноты Валерию отказались спасать врачи
Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке
Оскандалившийся Пригожин нашел новый способ заработка: Пойду "бомбить"

Проишествия

Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН
Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Зачем я здесь?": Водонаева поделилась постыдным видео

Теледива долго не решалась рассказать о позоре

Шоу-бизнес

Джигарханян с инсультом в реанимации

Состояние артиста оценивается как тяжелое
Шоу-бизнес

"За гранью приличия!": Цымбалюк-Романовская устроила демарш после похорон Норкиной

Все случившееся кажется непристойным
Шоу-бизнес

Лишившаяся жилья Нинидзе просит о помощи

Поклонники обсуждают публикацию звезды

Гороскоп

Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+