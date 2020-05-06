Мария Машкова оказалась в центре опасной шпионской игры

Актриса Мария Машкова снялась в картине режиссеров Андрея Мармонтова и Владимира Кильбурга "Перевод с немецкого". Звезда кино и сериалов исполнила главную роль.

Действия фильма разворачиваются незадолго до начала Великой Отечественной войны. Героиня Марии Машковой, Ирина, замужем за главным инженером наркомата электропромышленности СССР.

Ирина преподает немецкий язык в МГУ. К героине обращается майор НКВД. Он просит помочь найти редкую книгу. Как оказалось, текст издания фашисты используют для шифровки сообщений.

Героиня Марии Машковой оказывается в центре опасной шпионской игры. Проблемы начинаются у мужа главной героини и ее друга Андрея. Они оказываются под подозрением Народного комиссариата внутренних дел.

Фильм "Перевод с немецкого" снят по одноименному роману Марины Постниковой. В ленте также работали: Павел Трубинер, Антон Феоктистов, Александр Макогон, Мария Малиновская, Михаил Горевой, Алексей Матошин и другие. Премьера теленовеллы "Перевод с немецкого" состоится 6 мая, в 21:20 по мск, на телеканале "Россия".