Мария Машкова оказалась в центре опасной шпионской игры

Действия фильма разворачиваются незадолго до начала Великой Отечественной войны. Героиня Марии Машковой, Ирина, замужем за главным инженером наркомата электропромышленности СССР.
Ирина преподает немецкий язык в МГУ. К героине обращается майор НКВД. Он просит помочь найти редкую книгу. Как оказалось, текст издания фашисты используют для шифровки сообщений.
Героиня Марии Машковой оказывается в центре опасной шпионской игры. Проблемы начинаются у мужа главной героини и ее друга Андрея. Они оказываются под подозрением Народного комиссариата внутренних дел.
Фильм "Перевод с немецкого" снят по одноименному роману Марины Постниковой. В ленте также работали: Павел Трубинер, Антон Феоктистов, Александр Макогон, Мария Малиновская, Михаил Горевой, Алексей Матошин и другие. Премьера теленовеллы "Перевод с немецкого" состоится 6 мая, в 21:20 по мск, на телеканале "Россия".
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