Ефремов о тяготах самоизоляции: Работать – это роскошь

Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова активно снимается даже в условиях карантина. Никита Ефремов получил роль в новом сериале Константина Богомолова "Безопасные связи".

"На данный момент работать – это роскошь и очень хорошо", - говорит Ефремов-младший. Съемки помогают артисту держать себя в форме и тонусе.

По словам Никиты Ефремова, вспышка коронавирусной инфекции внесла коррективы в рабочий процесс. Площадку организовали в обычной квартире. В помещении находятся только актер, звукорежиссер и оператор. Члены съемочной группы не снимают маски и постоянно пользуются антисептическими средствами.

Режиссер сериала "Безопасные связи" Константин Богомолов руководит процессом по видеосвязи. "У нас одна "сессия" звонка, к которому подключены несколько человек", – сказал Никита Ефремов. Во время дубля режиссер отключает камеру и микрофон, но остается на линии. Константин видит и слышит, как общаются артисты.

Добавим, в сериале "Безопасные связи" вместе с Никитой Ефремовым снялись Игорь Миркурбанов, Любовь Аксенова, Сергей Сосновский, Надежда Маркина, Александра Ребенок, Мария Шумакова и Леонид Бичевин. Автором сценария выступил сам Константин Богомолов.

Картина "Безопасные связи" повествует о людях, которые застряли в четырех стенах из-за карантина. Никита Ефремов отмечает, что обстоятельства, в которых находятся герои сериала, очень схожи с сегодняшний реальностью, поэтому вживаться в роль было несложно. "Те внутренние конфликты, которые происходят у героев, мне понятны, я их осознаю", – цитирует актера РИА Новости.