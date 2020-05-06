Ефремов о тяготах самоизоляции: Работать – это роскошь

"На данный момент работать – это роскошь и очень хорошо", - говорит Ефремов-младший. Съемки помогают артисту держать себя в форме и тонусе.
По словам Никиты Ефремова, вспышка коронавирусной инфекции внесла коррективы в рабочий процесс. Площадку организовали в обычной квартире. В помещении находятся только актер, звукорежиссер и оператор. Члены съемочной группы не снимают маски и постоянно пользуются антисептическими средствами.
Режиссер сериала "Безопасные связи" Константин Богомолов руководит процессом по видеосвязи. "У нас одна "сессия" звонка, к которому подключены несколько человек", – сказал Никита Ефремов. Во время дубля режиссер отключает камеру и микрофон, но остается на линии. Константин видит и слышит, как общаются артисты.
Добавим, в сериале "Безопасные связи" вместе с Никитой Ефремовым снялись Игорь Миркурбанов, Любовь Аксенова, Сергей Сосновский, Надежда Маркина, Александра Ребенок, Мария Шумакова и Леонид Бичевин. Автором сценария выступил сам Константин Богомолов.
Картина "Безопасные связи" повествует о людях, которые застряли в четырех стенах из-за карантина. Никита Ефремов отмечает, что обстоятельства, в которых находятся герои сериала, очень схожи с сегодняшний реальностью, поэтому вживаться в роль было несложно. "Те внутренние конфликты, которые происходят у героев, мне понятны, я их осознаю", – цитирует актера РИА Новости.
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