Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Понедельник
25 мая
Лента новостей
17:23
В подмосковном лесу обнаружили расчлененное тело мужчины
16:57
Вирусолог предсказал исчезновение коронавируса через две недели
16:57
Расставшийся с Казаченко Джигарханян заговорил о Волочковой
16:54
Стало известно о смягчении ограничений из-за коронавируса в Испании
16:33
Половцеву из сериала "Улицы разбитых фонарей" жена публично пригрозила разводом
16:32
У легендарного музыканта произошел сердечный приступ
16:25
Уберите эту выскочку немедленно: Дробыш в пух и прах разругался с известной певицей
16:20
"Гнусное поведение": муж пошел в атаку после сообщения о расставании с Гагариной
16:17
В Москве мошенник похитил у пенсионера более миллиона рублей
15:54
"Диалог налажен": Муцениеце откровенно о бракоразводном процессе с Прилучным
15:51
Юлия Снигирь заступилась за обвиненный в русофобии сериал "Великая"
15:50
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок за рубеж этим летом
15:22
В Петербурге автомобиль насмерть сбил велосипедиста
15:21
Развода не будет? Оксана Самойлова и Джиган показали семейную идиллию
15:08
Что на самом деле случилось с бывшим мужем Лолиты Милявской: появилось фото с диагнозом
15:06
Дарья Мороз заразилась коронавирусом
15:03
У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах
14:58
Теперь без боли, разрывов и крови: врач рассказал о лечении Киркорова от геморроя
14:58
Седокова восхитила роскошным подарком от тайного поклонника (видео)
14:52
Пилотный эпизод сериала "Друзья" с треском провалился из-за смеха за кадром и отсутствия логики
14:52
Еще один регион России приступил к смягчению карантина
14:34
"Делегат артистов цирка": Шнуров положил Пригожина на лопатки
14:32
Новые подробности грандиозного скандала с мужем Наташи Королевой
14:28
Теперь официально: Петросян показал фотографию своей новой семьи
14:15
Безработный москвич угнал уборочную машину для развлечений
14:09
Дибров сделал странное заявление о чудом выжившей Бабкиной
13:56
Почему нельзя использовать смартфоны во время полета
13:56
"Плоды коронабесия": России предрекли рост смертности от онкологии
13:41
Лишний вес и седина изменили звезду сериала "Клон" Мурилу Бенисиу
13:40
Вскрылись данные о заговоре королевской семьи против Меган Маркл
13:40
Лео Бокерия дал прогноз о дате завершения карантина
13:38
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
13:29
На юге Москвы произошла перестрелка
13:27
Понаровская стала жертвой сумасшедшего фаната
13:18
Больше не могу тут сидеть: Ланской тайными тропами перебрался через границу
13:17
Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс
13:05
Алексей Янин встал на ноги через пять лет после перенесенных инсульта и комы
12:54
Известный актер бросил покалеченную в аварии жену
12:51
Названы победители шоу "Танцы со звездами"
12:48
Жена Виторгана упала с двумя маленькими детьми
12:46
Рогозин заявил о необходимости создать новую орбитальную станцию
12:26
Николай Добрынин недолюбливает своего героя в сериале "Сваты"
12:25
Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России
12:06
Видео Пригожина с длинными волосами шокировало народ
11:57
Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука
11:50
Жена рассказала об алкоголизме Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей": Сама покупала ему водку
11:45
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
11:23
Брошенный муж добрался до жилища Гагариной
11:23
Астраханской учительнице вынесли приговор за секс с малолетним
11:12
На юге Африки бьют тревогу из-за снега
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Всю сумму не потянем": Собчак молит россиян о помощи
Положение бедственное: обнищавшая вдова Караченцова едва сводит концы с концами
"Готова в любой момент": Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться
Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой
Пугачеву вплели в грандиозный скандал
Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой
Сериалы
Половцеву из сериала

Половцеву из сериала "Улицы разбитых фонарей" жена публично пригрозила разводом

Александр Половцев. Фото: "Агата и сыск. Королева брильянтов" (2019)
Самоизоляция не лучшим образом сказалась на семейном благополучии звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Александра Половцева. Трудности карантина делают жизнь жены артиста, Эсаны Муратовой, невыносимой.
прочитано 209 раз

Половцев, его избранница и двое их маленьких детей ожидают улучшения эпидемиологической обстановки в городской квартире. По словам Муратовой, карантин скоро "всех доконает". Жизнь взаперти супруга звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" сравнила с "камерой пыток", а после предположила, что ее брак вот-вот развалится.

ПО ТЕМЕ

Жена рассказала об алкоголизме Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей": Сама покупала ему водку

"Улицы разбитых фонарей" спасли популярного режиссера и его семью

Александр Половцев сейчас сидит без работы. Все съемочные площадки заморожены на неопределенный срок. Деньги у семьи заканчиваются. Впрочем, как говорит Эсана, ее благоверного это мало волнует. "Не знаю даже, на что он теперь рассчитывает. Ему что, манна с небес упадет?" – негодует женщина. Муратова хочет, чтобы Половцев искал другие пути заработка, однако пока ее семья живет на накопления.

Самоизоляция почти довела звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" до нервного срыва. Александр стал агрессивным, терроризирует домашних. Эсана считает, что ее супругу пора лечиться.

Недавно Муратова ходила к психологу вместе с маленькой дочкой. Девочка стала бояться папы, так как тот сильно на нее кричит. Психолог посоветовал обратиться к психиатру, причем на консультацию надо обязательно идти всем семейством. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей общаться с мозгоправом наотрез отказывается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Свежие новости из жизни звезд❤ (@zvezdi_i_znamenitosti)

Отношения Муратовой и Половцева, как мужа и жены, тоже переживают не лучшие времена. 39-летняя супруга артиста мечтает о третьем ребенке, однако сложившаяся ситуация в семье не располагает к таким переменам. "Мужа предупредила: если не пойдет вместе с детьми к психиатру – ищу другого мужчину и развожусь", – высказалась избранница знаменитости. Эсана подчеркнула, что хочет уберечь детей от психологических травм.

Автор: 25 мая 2020, 16:33 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс
Бизнес на крови: раскрыта преступная деятельность Порошенко в Донбассе
Разоблачена грязная ложь о Путине
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии

Шоу-бизнес

Расставшийся с Казаченко Джигарханян заговорил о Волочковой
У легендарного музыканта произошел сердечный приступ
Уберите эту выскочку немедленно: Дробыш в пух и прах разругался с известной певицей
"Гнусное поведение": муж пошел в атаку после сообщения о расставании с Гагариной

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Родители тайно залили могилу Началовой бетоном

Поклонники ахнули
Шоу-бизнес

Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука

Примадонна обратилась к близкому человеку
Шоу-бизнес

"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта

С утра артист не смог пошевелить правой рукой
Шоу-бизнес

Жена Виторгана упала с двумя маленькими детьми

Несчастный случай произошел прямо на глазах артиста

Гороскоп

Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+