Половцеву из сериала "Улицы разбитых фонарей" жена публично пригрозила разводом

Самоизоляция не лучшим образом сказалась на семейном благополучии звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Александра Половцева. Трудности карантина делают жизнь жены артиста, Эсаны Муратовой, невыносимой.

Половцев, его избранница и двое их маленьких детей ожидают улучшения эпидемиологической обстановки в городской квартире. По словам Муратовой, карантин скоро "всех доконает". Жизнь взаперти супруга звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" сравнила с "камерой пыток", а после предположила, что ее брак вот-вот развалится.

Александр Половцев сейчас сидит без работы. Все съемочные площадки заморожены на неопределенный срок. Деньги у семьи заканчиваются. Впрочем, как говорит Эсана, ее благоверного это мало волнует. "Не знаю даже, на что он теперь рассчитывает. Ему что, манна с небес упадет?" – негодует женщина. Муратова хочет, чтобы Половцев искал другие пути заработка, однако пока ее семья живет на накопления.

Самоизоляция почти довела звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" до нервного срыва. Александр стал агрессивным, терроризирует домашних. Эсана считает, что ее супругу пора лечиться.

Недавно Муратова ходила к психологу вместе с маленькой дочкой. Девочка стала бояться папы, так как тот сильно на нее кричит. Психолог посоветовал обратиться к психиатру, причем на консультацию надо обязательно идти всем семейством. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей общаться с мозгоправом наотрез отказывается.

Отношения Муратовой и Половцева, как мужа и жены, тоже переживают не лучшие времена. 39-летняя супруга артиста мечтает о третьем ребенке, однако сложившаяся ситуация в семье не располагает к таким переменам. "Мужа предупредила: если не пойдет вместе с детьми к психиатру – ищу другого мужчину и развожусь", – высказалась избранница знаменитости. Эсана подчеркнула, что хочет уберечь детей от психологических травм.