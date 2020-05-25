Жена рассказала об алкоголизме Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей": Сама покупала ему водку

Супруга звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Эсана Муратова, не скрывает, что ее брак не идеален. Главная проблема семьи – это пристрастие Александра Половцева к спиртному.

Муратова и Половцев живут вместе с 2009 года. Долгое время артист и его избранница не регистрировали отношения. Как оказалось, Александр трижды делал предложение Эсане, но девушка долго не соглашалась идти под венец. Влюбленные расписались в январе 2016 года, буквально за две недели до рождения общего сына Андрея.

Эсана Муратова отметила, что тянула с замужеством из-за пагубного пристрастия избранника. Девушке казалось, что артиста мало волнует их совместное будущее. Только после третьего предложения Муратова поверила в серьезность намерений Половцева.

Первые годы семейной жизни пары были далеко не идеальны. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" крепко выпивала. Эсана благодарит судьбу, что, опьянев, ее муж не начинает буянить, а просто идет спать.

Александр Половцев долго лечился от зависимости. Терапия мало помогала. Иногда знаменитость сутками не появлялась дома. Муратова искала его по всем злачным мечтам города. Супруга опасалась, что с артистом что-нибудь случится. "Вот долбанул бы кто по голове на улице, и концов не найдешь", - призналась Эсана.

Какое-то время Муратова сама покупала водку Половцеву. Девушка не хотела, чтобы муж злоупотреблял вне дома, а потом ходил по улицам и позорился.

Много раз из-за пьянства мужа Эсана Муратова и ее сын не могли попасть домой после прогулки. Александр Половцев, изрядно набравшись, запирался в квартире и отключался. Стучать в дверь было бесполезно, приходилось ждать, когда артист проспится.

Ситуация изменилась в 2017-м, после рождения дочки Яны звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" завязала с алкоголем. С тех пор артист вообще не пьет. Незадолго до появления в семье второго ребенка к Александру Половцеву в гости пришли две давние подруги. Неизвестно, что именно женщины сказали артисту, однако уже на следующий день тот побежал в наркологическую клинику. "С тех пор – ни грамма", – отмечает Эсана Муратова.