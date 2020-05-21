15-летний сын известной актрисы трагически погиб

Трагедия произошла минувшей ночью. За два дня до случившегося сын Юлии Дробот приехал погостить к бабушке в спальный район Москвы. Его сопровождал двоюродный брат.
Незадолго до кончины наследник знаменитости вел себя странно. Юноша необоснованно нервничал, чем очень встревожил близких. К вечеру сын актрисы пришел в себя. Перед сном подросток сообщил брату, что идет на балкон покурить.
Сын Юлии Дробот не возвращался в комнату подозрительно долго. Кузен решил проверить юношу. Выйдя на балкон, он увидел на земле тело. На место трагедии прибыла бригада скорой помощи. К сожалению, медики не смогли спасти парня.
Сын Юлии Дробот учился в девятом классе. Юноша жил с родителями и младшим братом. Наследник знаменитости собирался поступать в театральный институт на режиссера-осветителя. Добавим, что папа погибшего, Роман Дробот, работает в электротеатре "Станиславский".
Известно, что у подростка были психологические проблемы. Душевное состояние парня пошатнулось после травмы головы. В марте сын Юлии Дробот заступился за девушку. В драке он получил сотрясение мозга и перелом носа, после чего загремел в больницу.
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