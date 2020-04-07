Звезда российских сериалов инфицирована коронавирусом

Актриса Галина Боб прошла тест на коронавирус. К сожалению, он оказался положительным.

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Звезда сериала "Деффченки" рассказала о неутешительном диагнозе в своем инстаграм-аккаунте. Артистка решила подойти в происходящему с юмором. Она опубликовала фото, на котором предстала с короной на голове.

"А корона-то как сидит", – горько пошутила Галина Боб. Поклонники пришли в шок от подобной новости и поддержали знаменитость. Они пожелали актрисе скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что 53-летний супруг актрисы Сергей серьезно заболел. Артистке пришлось вызвать скорую помощь. У мужчины диагностировали ангину.

Вскоре Галина Боб обнаружила у себя тревожный симптом – у нее полностью пропало обоняние. Супруги приняли решение обратиться в частную клинику. Там врачи взяли у них анализ на COVID-19.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается очень напряженной. При этом, по мнению ряда экспертов, власти нашей страны оказались лучше готовы к работе в условиях пандемии и предпринимают наиболее удачные шаги для борьбы с болезнью.