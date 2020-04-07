"Дура тупая!": на Яну Кошкину набросился агрессивный незнакомец

Накануне Яна отправилась в ближайшую аптеку. Как обычно артистка встала в очередь в полутора метрах от кассы, за линией, которая была наклеена на полу.
Кошкина дождалась, когда человек перед ней расплатится. Она собиралась подойти к фармацевту, когда ее грубо окликнул мужчина. "На ровном месте высказал обо мне все, что думает, на самом что ни на есть русском языке! А все почему?! Оказывается я, дура такая тупая, не смогла распознать что он, стоявший в гордом одиночестве, аж ЗА стеклянными дверьми в аптеку, таким образом занял очередь (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – поделилась артистка в личном "Инстаграм".
Яна Кошкина решила не связываться с агрессивным незнакомцем и пропустила его. Артистке казалось, что ситуация исчерпала себя, однако мужчина считал иначе. Выходя из помещения, он толкнул актрису.
Звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" отметила, что сегодня, в непростой для всех период, необходимо беречь нервы. В любой ситуации надо оставаться человеком. Кошкина подчеркнула, что в аптеке стыдно было всем, кроме хама, устроившего скандал. "Продавцы извинились, а он поспешил творить зло дальше", – подчеркнула артистка.
Напомним, сериал "Звоните ДиКаприо!" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
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