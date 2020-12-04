"Где трусы?": Горбань из сериала "Кухня" сняли практически в чем мать родила

Артистка позировала фотографу практически в чем мать родила. Из одежды на Марии Горбань был только бюстгальтер.
Пикантный кадр появился в личном "Инстаграм" звезды сериала "Кухня". Поклонники были восхищены внешним видом актрисы. Некоторые интернет-обитатели в шутку интересовались у Горбань судьбой ее трусиков.
"А трусишки что, на фотосессию не пошли? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Где трусы то?", "Сымай верхушку 🤦🏼♂️😆", "Ежик драный) это после зеленого наномикрострингбикини лучшее)", – писали комментаторы.
В одном из интервью звезда сериала "Кухня" раскрыла секрет идеального тела. Мария любит спорт и правильно питается. Главные прием пищи, по мнению Горбань, – завтрак. В начале дня актриса позволяет себе калорийные блюда: яйца "Бенедикт" с лососем и авокадо, кашу из риса, мюсли с ягодами.
Как писали "Дни.ру", ранее Мария Горбань напугала фанатов. Звезда "Кухни" показала огромный синяк на лице. Подписчики артистки предположили насилие. Спустя время знаменитость объяснила появление гематомы.
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