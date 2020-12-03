Помятого Аверина после вечеринки засняли отдыхающим на ступеньках

Артист устроил вечеринку в одном из ресторанов столицы. Поздравить звезду приехали родственники, коллеги и друзья. В свежей публикации в "Инстаграм" Максим Аверин поблагодарил работников заведения и гостей за душевный, теплый вечер.
Звезда сериала "Глухарь" отметила, что уже неделю получает поздравления. Артист честно пытается всем ответить, всех поблагодарить.
"Ваша любовь дает мне крылья, для новых взлетов и новых свершений. Спасибо всем кто верит и радуется моему желанию идти вперед", - заметил Максим Аверин.
Знаменитость сопроводила публикацию фотографией, которая была сделана, судя по всему, уже после вечеринки. Артист на фото выглядит уставшим и немного помятым. В кадре он отдыхает сидя на лестнице. Рядом со звездой брошен букет белых роз. В руках артист держит бутылку.
Поклонники еще раз поздравили Максима Аверина с 45-летием. "Максим Викторович, Вы очень добрый, теплый и искренний человек, и поэтому к Вам такое же ответное отношение))🤗🤗🥰. Оставайтесь таким!😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы достойны самых теплых слов!!! Будьте здоровы и счастливы!!!" – писали звезде комментаторы.
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