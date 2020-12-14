Бездетная звезда "Тайн следствия" сообщила о горьком сожалении

Актер сериала "Тайны следствия" так и не стал отцом. 62-летний Андрей Шарков сожалеет, что его личная жизнь сложилась не так, как хотелось бы. прочитано 255 раз Андрей Шарков и его супруга актриса Татьяна Капитонова вместе уже более 35 лет. Детей у пары нет. ПО ТЕМЕ Стало известно о судьбе пропавшего ребенка звезды "Тайн следствия" У звезды "Тайн следствия" пропал ребенок Звезда сериала "Тайны следствия" немного завидует ровесникам, которые смогли обзавестись наследниками. Шарков с грустью смотрит на друзей, к которым на праздники приезжают дети и внуки. "Есть, конечно, некая жалость. Грусть что ли…" – отметил Андрей Шарков. В сложные моменты рядом с актером находится любимая жена. Все свободное время Андрей посвящает Татьяне. Отпуск супруги обычно проводят в Латвии. Там Шарков уже много лет арендует загородный дом. Особняк находится в лесной глуши, где обитают лоси, олени и другие дикие животные. Шарков любит отдыхать у расположенного рядом озера. Сидя у кромки воды, звезда сериала "Тайны следствия" размышляет о том, как быстро прошла его жизнь. Андрей Шарков искренне не понимает коллег, которые уходят от жен к молодым любовницам. За этим решением, по мнению артиста, стоят физиологические потребности, а не любовь. Андрей Шарков с нетерпением ждет премьеры 20 сезона сериала "Тайны следствия" 14 декабря. В картине артист снялся вместе с актрисой Анной Ковальчук. Также актер играет в петербургском Большом драматическом театре. Кроме того Шарков работает в антрепризных спектаклях в Москве. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

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