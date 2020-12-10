У звезды "Тайн следствия" пропал ребенок

По словам актрисы, ее 13-летний отпрыск 9 декабря ушел из дома в Санкт-Петербурге на прогулку и до сих пор о нем ничего не известно. Ребенок не отвечает на звонки. Магдалина Баурова не знает, где может находиться ее сын.
По словам звезды сериала "Тайны следствия", ее отпрыск был одет в черный длинный пуховик, кроссовки в тон, вельветовые джинсы темного оттенка. У мальчика европейские черты лица, темные волосы и карие глаза, нормальное телосложение.
Рассказала Магдалина Баурова об особых приметах ребенка. У пропавшего длинная челка и косит глаз. Подростку свойственна активная жестикуляция и ходьба в развалку. Актриса сериала "Тайны следствия" отметила, что ее отпрыск никогда не делал попыток уйти из дома.
Отметим, ране стало известно, что сын звезды сериала "Сваты" Олеси Железняк стал жертвой мошенников. 17-летний Савелий присмотрел беговые кроссовки в интернет-магазине. Отпрыск звезды перевел продавцу 16 тысяч рублей. Получив деньги, последний перестал выходить на связь.
Железняк и ее ребенок уже обратились в полицию. Правоохранительные органы начали проверку.
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