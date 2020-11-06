Беременная звезда сериала "Деффчонки" раскрыла пол ребенка и разревелась

Артистка получила конверт с результатом врачей еще несколько дней назад, но вскрывать его не стала, решив устроить пышный праздник. Она лопнула традиционный шар с конфетти и, увидев их цвет, не смогла сдержать эмоций – слез радости. Блестки оказались розовыми.
Очевидно, знаменитость мечтала о дочери, ведь у нее уже растут два сына – Лев и Андрей. А вот ее супруг-режиссер Сергей Корягин голосовал за мальчика. Друзья и поклонники поспешили поздравить Галину Боб с приятной новостью.
Они оставили звезде самые теплые комментарии и пожелания. "Заплакала вместе с вами, до чего же трогательно", – высказалась одна из подписчиц инстаграм-аккаунта артистки. Отметим, вечеринку актриса сериала "Деффчонки" совместила с празднованием юбилея – 4 ноября ей исполнилось 35 лет.
Ранее в личном микроблоге звезда рассказала о самочувствии. Актриса призналась, что испытывает тягу к апельсинам, хотя никогда их не любила.
Напомним, Галина Боб вышла замуж за Сергея Корягина в 2014 году. Будущие муж и жена познакомились во время съемок сериала "Деффчонки", режиссером которого и выступил Сергей. Пару не смутила большая разница в возрасте – автор ситкома старше возлюбленной на 18 лет.
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