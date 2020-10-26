"Сейчас меня просто трясет": беременная звезда "Деффчонок" сообщила о самочувствии

Актриса замужем за режиссером Сергеем Корягиным. С избранником Галина Боб встретилась на съемках сериала "Деффчонки". У пары двое детей: пятилетний Лев и трехлетний Андрей.
На днях 35-летняя Галина сообщила о радостном событии. Знаменитость ждет третьего ребенка. Актриса и ее муж записали для поклонников шуточное видео. На кадрах у Боб уже внушительный живот.
Также в личном микроблоге звезда сериала "Деффчонки" рассказала о самочувствии. Актриса призналась, что испытывает тягу к апельсинам.
"Вот, реальный факт: я ненавижу апельсины. Никогда бы в жизни меня никто не заставил бы съесть апельсин. Но сейчас меня просто трясет при виде апельсинов. У меня Лева любил персики. Когда я была беременна Левой, я пила обязательно литр персикового сока. Андрей любил лимонады, всякие Боржоми, шипучки. А вот сейчас человек внутри меня требует апельсинов. Я как сумасшедшая", – сообщила звезда в "Сторис".
По словам Галины Боб, эта беременность проходит сложнее, чем две предыдущие. Актрисе сериала "Деффчонки" намекнула, что уже четыре месяца чувствует себя неважно.
"Все мне желают легкой беременности. Когда-нибудь я вам обязательно расскажу, какая она у меня легкая в этот раз", – сказала Галина Боб, лежа в кровати.
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