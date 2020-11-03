Асмус задумала исчезнуть после развода с Харламовым

Звезда сериала "Интерны" мечтает сменить обстановку. Актриса Кристина Асмус задумалась об отдыхе.

Несколько дней назад брак артистки с комиком Гариком Харламовым был официально расторгнут. Кристина Асмус была женой юмориста семь лет. В этих отношениях звезда сериала "Интерны" родила дочь Анастасию.

Развод – дело неприятное и эмоционально затратное, поэтому неудивительно, что Асмус захотела немного отвлечься. "Я давно хочу уехать капитально отдохнуть", – призналась артистка. Звезда сериала "Интерны" мечтает на несколько месяцев исчезнуть из Москвы, чтобы "перезагрузиться".

Между тем Кристина опасается, что далеко от дома будет скучать. По словам Асмус, обычно уже через пару дней на чужбине она начинает тосковать по родным местам.

На днях звезда "Интернов" вернулась в российскую столицу из командировки. Как призналась артистка, она испытала невероятное счастье, оказавшись в родном городе.

Напомним, ранее Гарик Харламов в беседе с комиком Данилой Поперечным назвал причину краха своего брака. "У нас не было какого-то прецедента, который бы послужил поводом", – сказал теперь уже экс-муж Кристины Асмус.

Гарик со временем стал понимать, что он и его супруга живут параллельными жизнями. С годами чувства между Харламовым и Асмус ослабели. Супруги начали по-разному смотреть на вещи.