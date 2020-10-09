Добронравов не хочет дочкам повторения собственной судьбы

Актер объяснил, почему никогда не берет детей на съемки. Виктор Добронравов хочет, чтобы его дочери выбрали собственный путь.

Виктор – представитель актерской династии. Его отец – народный артист России и звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов.

У Виктора Добронравова две дочери – Варвара и Василиса. Старшему ребенку знаменитости уже десять лет. Младшему – четыре. Наследниц актеру родила супруга Александра Торгушникова. Избранница знаменитости работает фотографом.

По словам Виктора, его дети пока не думают о будущих профессиях. Между тем артист не хочет, чтобы отпрыски пошли по его стопам. Женщинам-актрисам, по мнению Добронравова, приходится сложно. Мужских ролей намного больше. Более того, часто артисткам надо выбирать между карьерой и семьей. К тому же женщинам этой профессии сложнее принять собственный возраст и увядание.

Виктор Добронравов старается не брать дочерей на съемки и репетиции в театр. Актер хочет, чтобы у его наследниц был выбор. "Вот я вырос за кулисами, на сцене и поэтому у меня не было вопроса, кем бы мне стать", - заметил артист.

Десятилетняя Варвара занимается фигурным катанием и верховой ездой. Виктор Добронравов не будет возражать, если эти увлечения перерастут в дело всей жизни.