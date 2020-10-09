"Принимаю в нем все": звезда "Склифосовского" о близости с Авериным

В свежем интервью Якунина призналась, что очень ценит коллегу по сериалу "Склифосовский". Якунина и Аверин идут вместе по жизни и с каждым днем становятся друг другу все дороже и дороже.
По словам актрисы, Максим Аверин оставался рядом с ней и в горестях, и в радостях. "Поэтому я его ценю как друга, соответственно и принимаю в нем все – и достоинства, и недостатки", – сказала Анна Якунина.
По словам знаменитости, работать над восьмым сезоном сериала "Склифосовский" было непросто. В планы киношников вмешалась пандемия коронавирусной инфекции.
Снимать картину начали весной. Спустя время из-за вспышки коварной заразы работу заморозили. На площадку творческий коллектив "Склифосовского" вернулся только летом. Трудиться приходилось в окружении масок и средств дезинфекции. Якунина отметила, что на съемках все разговоры были о коронавирусе и о том, как им не заразиться.
Анна Якунина отметила, что от работы в сериале "Склифосовский" еще не устала. По словам актрисы, если профессия станет ей в тягость, то она задумается, своим ли делом занята.
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