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Звезда сериала

Звезда сериала "Кухня" опустилась на колени ради откровенных фотографий

Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская актриса предпочитает не скрывать от поклонников пикантные части своего тела. Дело в том, что Мария Горбань не стесняется своих форм и хвастается результатами здорового образа жизни в социальных сетях. На этот раз девушка разделась до нижнего белья в "Инстаграм".
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Выяснилось, что Мария Горбань связалась с новым брендом женской одежды, который специализируется на индивидуальном пошиве кружевных элементов.

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Как истинный рекламный менеджер, актриса примерила лично на себе продукцию компании и выделила фаворитов.

На фотографии, опубликованной в блоге Горбань, засветилось кружевное белье персикового цвета. Девушка решила, что лучшим местом для подобной фотосессии станет ее спальная комната.

Казалось бы, традиционная презентация подобного рода продукции. Однако, среди подписчиков Марии нашли и те, кто осудил звезду за ее неприличный внешний вид.

По словам многочисленной аудитории, героиня многосерийного фильма "Кухня" слишком хороша для такой рекламной кампании.

"С хороших ролей опустились до рекламы трусиков. Раздевайтесь тогда полностью, если нечего скрывать", – возмутились праведные комментаторы.

Сама же Мария Гобань не стала реагировать на подобные замечания, а только добавила, что ее подписчиков ждет заманчивая скидка в магазине нижнего белья.

Напомним, актриса недавно вернулась из долгожданного отпуска. Отметим, что и этот факт не удовлетворил назойливых подписчиков. Публика посетовала, что Мария отправилась путешествовать в самый разгар бушующей пандемии коронавируса.

Автор: 3 октября 2020, 14:07 Источник: Инстаграм Марии Горбань ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Героев "Кухни" ждут перемены в личной жизни

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