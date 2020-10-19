Унижаться на пробах и пахать за копейки: звезда сериала "Саша+Маша" сообщила о несправедливости

Актриса прославилась благодаря роли в ситкоме "Саша+Маша". Работа в сериале, как оказалось, не принесла Елене Бирюковой ничего, кроме узнаваемости. Более того, у артистки о временах съемок в телепроекте остались негативные воспоминания.
Елене Бирюковой и ее коллеги Георгию Дронову приходилось ежедневно по 12 часов проводить на съемках "Саши+Маши". Дошло до того, что артисты завели календарь отработанных эпизодов. Каждый раз, зачеркивая в нем отснятую серию, Елена и Георгий испытывали радость и облегчение.
Бирюкова не скрывает, что работала только ради денег. Актриса кормила семью, которую почти не видела из-за плотного графика.
По словам Елены Бирюковой, сериал "Саша+Маша" переснимали за рубежом. Иностранные артисты работали за большие зарплаты и стали востребованы в профессии. Между тем российские исполнители ролей Саши и Маши все еще вынуждены унижаться на пробах и пахать за копейки. Бирюкова считает, что это несправедливо.
Елена устала получать отказы на кастингах. Знаменитость постоянно думает о деньгах и о том, как их заработать. Пандемия коронавируса не способствовала улучшению положения. По словам звезды сериала "Саша+Маша", актер – самая незащищенная профессия в России.
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